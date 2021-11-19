新冠肺炎疫情侵襲香港，一位領頭的抗疫專家日前接受電台訪問，指特區政府在抗疫過程中所犯最大的錯誤，就是在疫苗接種初期，只公布打針後死亡的人數，卻不作詳細說明，使不少市民誤以為死者都是因疫苗所致。這種先入為主的觀念，在很多人心目中纏繞不去，致使香港的接種率一直偏低。

受訪的專家認為，特區政府一開始就應該公布沒有接種疫苗的港人當中，每天有多少人死亡，再跟接種後的死亡率作比照。香港每天平均約有130人死亡，全城750萬人口，每5.7萬人當中，大抵就會有一人死亡。假設有57萬人已經接種疫苗，這批人之中，即使每天有10宗死亡個案，也不能因此而斷定與疫苗有關，除非死者人數遠超正常水平，才該懷疑是疫苗的副作用所致。

香港接種疫苗後的死亡比率，一直低於正常死亡率，至今也沒證據顯示，疫苗與任何死亡事件有直接關係。可惜這個訊息太遲散播，不少港人患上的「疫苗恐懼症」已是積重難返，因此專家認為，港府在這問題上犯下大錯。

專家對政府的批評，我是七分贊成，三分反對。先談反對原因吧，當日不少港人但凡見到有接種者死亡，就歸咎於疫苗的副作用，未免太過反智，世界其他城市就很少出現這種現象，故部分港人低智若此，也是超出很多人的所料。

不過香港政府仍是要承擔大部分責任，外面的人可以高估港人智慧，特區班子卻不該。2019年的反修例風波已經告訴你，這個城市的人，可以相信警察會無端端在港鐵站內打死一票人，可見很多人的智力不如小學生。既是如此，政府要推行任何新措施，又豈能不方方面面作詳細的比照說明？