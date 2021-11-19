一單同居男女虐兒判囚5年4個月案引起熱烈討論，案中同居男女替朋友照顧未滿兩歲女嬰，卻對女嬰掌摑、藤條鞭打，甚至用鐵製狗鏈綁着女嬰獨留家中。女嬰其後昏迷送院，最終因頭部受傷不治，全身共有70處傷痕！

這單虐兒案確令人髮指，一個22個月大女嬰竟受到如此人間極刑！難怪防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，虐兒致死嘅兩名被告僅判入獄5年多，以同類案件來說，刑罰明顯缺乏阻嚇力，佢質疑法律專業界應檢視該案件，並應訂立「沒有保護兒童罪」，加強虐兒懲處，如果虐兒造成嚴重受傷者可判監15年，致死者更可判囚20年。

老朽認同加強刑罰，皆因虐兒案有上升趨勢。今年首9個月，本港虐兒案多達1,023宗，較去年同期增加57%，較過去兩年嘅全年統計多，當中身體傷害/虐待及性侵案均創新高，情況令人憂慮。

正如有論者指出，香港雖然被稱為「國際城市」，生活形態好似好「西化」，之但係有啲中國固有傳統仍然根深柢固，譬如「各人自掃門前雪，莫管他人瓦上霜」嘅心態，「人家教仔又關你乜事喎！」因此，依靠鄰居舉報懷疑虐兒事件，係好難制止悲劇發生，遑論有預防效果。事實確如此，不是曾有老師察覺到學生雙臂滿是藤條痕，也冇跟進或轉介社工嗎？結果該學生的妹妹其後被虐待致死！是以訂立「沒有保護兒童罪」確有必要。

老朽亦留意到今年開學僅僅兩個月，已出現10宗學童懷疑自殺事件，年齡介乎8至17歲。當然，其中因素不可一概而論，譬如有些擔心學業追不上，有些居住環境狹窄引致情緒病，有精神科醫生更相信被虐待係兒童自殺其中一個主因！呢方面政府及教育局要多注視及探討，切勿又側側膊唔多覺！