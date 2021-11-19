中美貿易大戰由美國前總統特朗普發起，除戰爭手段外，無所不用其極，但都碰得焦頭爛額，終於由現任總統拜登多番主動求會習近平成事後，中美劇烈爭拗才暫告一段落。中方媒體一改過往事後報道的安排，在中美元首視像對話期間邊轉播邊評述，使世人同步明瞭這外交大事。習近平的開場白有如專家授課，拜登用心聽書，勤做筆記，有如學生聽課。這個世界誰怕誰，誰離不開了誰，不是很清楚了嗎？

中美元首的網上會談長達3個半小時，除了會議開始雙方先禮後兵的公開對話，外人自然不知會議桌上的乾坤，但是從會談的前奏、會談的安排、會談的時間，以及會談過程發出的第一個訊息及各自公布內容，習拜會標誌兩國關係重回正軌，人們更會感受到中國憑着實力地位早已佔了先機和上風，中美將朝着中國提倡的人類命運共同體、求同存異、和平共處發展。中美兩艘巨輪要像習主席所提出的要把穩舵，合作共贏前行。

由中方媒體現場發報的其中一個極重要訊息，是美方重申堅持「一個中國」政策，拜登表明不支持「台獨」。對此，可以肯定是中國的會談成果之一，台灣的蔡英文及其嘍囉此時真如熱鍋上的螞蟻，十五個吊桶七上八落。而香港的「港獨」分裂分子如黎智英等狐群狗黨更如喪考妣，在押在囚者大呻被出賣，那些着草流亡海外的或移民的大罵美國無義氣。其實路是自己選擇的，只能怪人蠢無藥醫，自甘墮落成美霸發動冷戰圍堵中國、制裁中國的棋子，結果落得「走狗烹」漢奸下場。

中美兩國國勢之盛衰亦可見微知著。拜登求見要先放華為孟晚舟，會議時間在美國是晚上加班遷就北京正點上班，誰「愛」誰不是清楚不過嗎？