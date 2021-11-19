中國被譽為文明古國，神州大地近期卻接連發生多宗殘忍殺害寵物事件，先是江西上饒市有防疫人員活活打死隔離者飼養的哥基犬，再來是山西太原市有市民飼養的金毛尋回犬走失後，慘遭鄰居肢解殺害。事件發生後群情洶湧，後者尚可算個別市民的單一事件，前者卻是由地方官員下令，某程度上反映了個別地方政府的取態，更惹市民憤怒。

兩宗事件在網上的討論中，均存在不少爭議點。特別是在江西一事中，防疫人員打死小狗的背後，表面上具有不充分但正當的理由，就是「遏止新冠疫情蔓延」；不少網民均認為在疫情肆虐下，動物權益首先被犧牲屬在所難免，又以發生禽流感、非洲豬瘟等疫症時，當局「無害化處理」禽畜作為例子，印證當局的處理手法並無過錯。然而此類評論往往存在盲點，先是貓狗等寵物無論是在國際間還是在內地，均被公認為「伴侶動物」，並非禽畜等「經濟動物」可類比；其次是在事件中，飼主既非感染者，其愛犬也未經檢測，當局的手法毫無疑問是「寧可錯殺一千，不可放過一狗」，根本與屠殺無異。

諷刺的是，同樣發生在內地，四川成都市一名確診者飼養的小貓，卻獲得「優待」，防疫人員不但化身「貓奴」悉心照料，更購買貓罐頭作為貓咪的獎勵，發生時間更與江西一事相差無幾，何以兩地處理手法截然不同？

事實上，內地最具影響力的數個城市包括北京、上海及廣州等，均已推出針對隔離者飼養寵物的措施，雖然方法不盡相同，但無不凸顯「人性化」及「文明」；其中北京市作為首都，其措施實在值得其他地方政府參考及倣效。尤其在兩個月前，黑龍江一名確診者飼養的貓咪因檢測陽性遭安樂死一事，早已鬧得沸沸揚揚，為何一些官員總未能從別人錯誤中吸取教訓？

筆者把山西金毛犬遭肢解的事件與江西一事並列，是為凸顯兩宗事件中，「行兇者」的手法大同小異，均屬虐殺；這也是掀起網民怒火的根本原因之一。即使有些內地人依然把貓狗視作食物，屠宰手法也毋須如此血腥殘忍。以屠宰豬隻為例，屠宰場往往會先把豬隻電暈，減少豬隻痛苦，同時避免場面過度血腥。而在江西一事中，縱然當局堅決要撲殺懷疑染疫的寵物，大可採取安樂死手法，退一萬步而言，一槍擊斃尚算可取，卻偏偏採用亂棍打死，小哥基臨死前的痛苦，實非凡人敢於想像。

孟子曰︰「君子之於禽獸也，見其生，不忍見其死；聞其聲，不忍食其肉。是以君子遠庖廚也。」古代聖賢千年前已提出君子應有不忍之心。中國傳統文化博大精深，文明古國也並非浪得虛名，所謂「以銅為鏡，可以正衣冠；以史為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失」。中國擁有五千年歷史，當中蘊含的文化精神，國人豈可隨意捨棄，實枉費文明古國的美譽矣。