產評：全球通脹猛如虎　世紀泡沫快抓破

全球通脹升溫已是鐵一般事實，有數據表明，今年感恩節大餐是史上最貴！作為負責任的央行不可能視而不見，偏偏自恃全球最大經濟體的美國，仍在狂印銀紙大灑金錢刺激經濟，絲毫沒有應對危機之象，圖維持這場資產泡沫多一陣子，以換取經濟復甦的政治本錢，最少直至明年11月國會中期選舉前夕。可若美國今次錯走控制通脹這一步，終歸只有硬着頭皮採取更激烈的收水措施應對，變相為戳破這場世紀資產泡沫送上最後一根稻草，大量財富遭蒸發之餘，更將全球推向大蕭條深淵！

近年天災人禍接連不絕，國際物流受阻，供應鏈斷裂白熱化，致使全球多地通脹如狼似虎，以10月為例，美國物價增幅創逾30年新高；英國自2011年12月以來首次超過4%；加拿大為2003年3月以來最癲；就連一直萎縮的日本，其通脹已連升兩個月，能源價格更創2008年9月以來最大升幅。愈來愈多分析放棄認同聯儲局的「通脹屬短暫性」之說，轉軚警告高通脹恐長期存在，正對美國的貨幣政策構成嚴峻挑戰。

負責監管全球貨幣政策的國際貨幣基金組織（IMF）最新也示警，若供應鏈干擾持續，全球部分地區的通脹恐會變得更持久；更明言美國政策制訂者應保持警惕，一旦通脹持續高企，或需要大幅收水，威脅美國系統穩定之餘，溢出效應必衝擊新興市場，禍延全球。聯合國也不諱言，若貨運價格持續飆升，明年全球進口價格或再漲11%，並帶動消費物價再增1.5%。

事實上，近月全球湧現「缺櫃」、「缺芯」、「缺工」等現象，市場原以為會隨着疫苗接種率續升而獲緩解，可預期一再落空，明年的展望就更不好說。當各地央行意識到問題而陸續收水加息，而刺激經濟措施的效用又在遞減，這場全球經濟危機才真正進入戲肉！可以預期，市場對經濟增長的擔憂正逐步蓋過對通脹的關注，這將打擊企業投資和居民消費，讓脆弱的復甦夭折。難怪近年全球資金不斷湧往充滿監管風險的虛擬貨幣市場，皆因大家都看不透傳統貨幣政策走向，尤其美元信用大打折扣，寧可將部分資金押注「虛擬」博倍賺，輸光也不怕，就是不願再將全副身家押注在以美元主導的傳統資產市場上。

至此，眼前誠然已非單純通脹風險或滯脹風暴，而是二次大戰後世界從未經歷過的一次貨幣危機，美元墮落勢必掀起全球價值大洗牌和資源爭奪戰。無論是經濟體、企業抑或個人，也得深思如何應對，畢竟危機過後，非贏即輸！