功夫茶：財赤之下乜都縮　高官人工偏不減

庸官抗疫近兩年鬆弛無道，尤其「外防輸入」常予人「博大霧，走歪路」之感，搞到中港遲遲通唔到關！關山難越，振興經濟梗係冇橋，成個社會百廢待興，民生多艱；衣食住行又樣樣加，未踏入虎年，基層眼見電費又加，劏房租金又上調，依家連買斤菜都貴咗幾蚊，總之搵食艱難，苦過弟弟，求神拜佛，只係希望唔好衰過野豬咋！

嗱！政府今年初已發出警告，展望未來5個年度都難整體收支平衡，除咗「睇餸食飯」，當然更要開源節流。之不過，香港稅基狹窄，「開源」從來唔易，咁「節流」又如何？面對財赤缺口，政府年初曾表示，會通過節流加強公共財政紀律，喺唔影響民生開支嘅前提下，所有政策局及部門須壓縮本身嘅開支，目標喺2022/23年度將經常開支撥款減少1%，料可節省約39億元。

眾所周知，教育、社會福利及衞生佔經常開支近六成，呢部分最難郁，皆因「牽一髮」而最影響民生。據悉，政府惟有向社福機構發放嘅整筆過撥款削減1%，料於下個財政年度實施，將有164間正接受津助嘅機構受影響，金額料達2億元。

有社福團體向政府反映，儘管整筆撥款制度容許受資助機構按需要調節編制嘅彈性，但機構唔可能偏離編制中最基本嘅需要，甚至要壓縮資源，減少人力市場競爭必須嘅輔助醫療專業人員。因此，任何削弱員工薪酬嘅撥款，將直接影響福利服務嘅提供。團體又擔心，若然有關措施只維持一年，相信影響唔大，期望措施只係過渡性，喺2至3年後檢討恢復原來撥款水平，避免撥款嘅基數長遠受到影響。

呢嗱！政府財困，政府部門減開支無可厚非，之但係現時社福資源已極不足，貧窮老人有增無減，院舍宿位長期不足，老人醫療天殘地缺，樣樣服務都要等餐懵甚至「等到死」，依家不但未見增撥資源，仲要減撥款！基層堪憂，長者更堪悲！

呢個政府，向來嫌貧愛富，善財難捨，冤枉甘心，市民都見怪不怪咯。嗱！唔好同一橋之隔嘅澳門比，人家年年派錢，永久居民都唔知袋咗幾多個一萬個大洋，都真係「恨死隔籬」！反觀港府，惠民政策永遠錙銖必較，廢官又不食人間煙火，從不真正落區體察民艱，早前基層開工不足被迫放無薪假，廢官就話係「工作分享」，吹脹！

廢官無能，靠害市民！財赤下乜都縮，偏偏高官人工不減；照道理佢哋應與民共度時艱，尤其啲霸着茅坑不垃矢嘅庸官廢柴，理應削薪，佢哋若然半價支薪，已經慳番好多。若真正愛民，行動最實際——削得愈多，愛得愈深！