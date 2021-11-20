世界視線：德煞停北溪認證　歐恐陷能源短缺

踏入冬季氣溫不斷驟降、歐洲大陸能源需求激增之際，歐盟與俄羅斯因烏克蘭及白羅斯邊境難民問題鬧得極不愉快，結果德國能源監管部門突然暫停連接德俄的「北溪2號」天然氣管道項目認證程序，令外界大感震驚。北溪2號是即將卸任的德國總理默克爾，多年力推來保證歐洲能源供應的項目，幾經波折今年中始獲美國放行，詎料如今卻出現變故，可謂人算不如天算。

北溪2號管道經波羅的海海底，預計可讓俄羅斯直接出口德國的天然氣數量增加一倍，惟自2011年規劃以來爭議不斷，歐盟內部的前華沙公約國和波羅的海國家，均表明反對鋪設北溪2號，聲稱此舉將為克里姆林宮控制歐洲大陸能源命脈打開潘朵拉盒子，而附帶的地緣政治及經濟影響，亦會對歐洲局勢構成不穩的潛在風險。

美國總統拜登上任後積極與歐盟修補關係，並拉攏對方聯手抗華，最終願意在咬緊多年的北溪2號問題上「鬆章」，向德俄開綠燈。此舉對美國的盟友烏克蘭猶如晴天霹靂，皆因新管道將直接令其每年損失10億歐元收益，但也是敢怒不敢言，只能形式上「打嘴炮」抗議。至近日，俄羅斯在接壤烏克蘭東部邊境增兵逾10萬，令緊張局勢升溫，同時再次激發相關國家要求暫停北溪2號認證。

除此之外，俄羅斯的小弟白羅斯近日也就邊境難民問題，與波蘭及立陶宛爆發矛盾，為北溪2號項目增添變數。在白羅斯揚言切斷對歐洲的天然氣供應後，默克爾隨即與白羅斯總統盧卡申科通話，詎料被波蘭等國批評默克爾把他們排除在討論之外，更有聲音質疑默氏又向「獨裁者」妥協，令歐盟內部裂痕再次暴露於人前。

新一屆德國聯合政府即將完成組閣，正所謂新人事新作風，當中的綠黨一直反對北溪2號項目，有望成為總理的社會民主黨黨魁紹爾茨，也力求展現出與默克爾不同的強硬立場，這也許解釋了為何德方突然在北溪2號上變卦。惟現實情況是，歐洲的天然氣庫存水平已降至10年新低，暫停認證北溪2號後，歐洲天然氣價格單日暴漲17%。在沒有其他可靠的替代方案下，歐洲如何度過寒冬？