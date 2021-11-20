正論：國泰港府扯貓尾　機師淪為代罪羊

中港通關已成香港抗疫近兩年以來的頭等大事，消息指下月首周有望實現「小通關」。正當全城翹首以盼之際，國泰機師卻接二連三染疫，加上港府對特權人士繼續實施免檢疫入境安排，種種風險俱令通關充滿變數。迫於輿論壓力，國泰和港府不得不整色整水祭出補鑊措施，當中包括即炒3名染疫機師，然而此舉卻激起工會反彈，「請病假潮」一觸即發。國泰管理無能，港府監管無方，別說通關充滿變數，本港貨運會否跪低才是最大問題。

接連有3名從德國法蘭克福執勤返港的國泰貨機機師確診新冠病毒，激起全城嘩然。事件不僅反映本港防疫仍然留有極大缺口，同時反映港府監管形同虛設、國泰管理一塌糊塗。最不堪的是，當局連補鑊都「唔湯唔水」，國泰和運房局私下協商，要求機組人員返港後首3天，每日最多只可離家兩小時，並須自行記錄行蹤及避免參與聚會。但正如外界質疑，病毒不長眼睛，機組人員既可每天離家，又可與家人同住，根本無助防疫，遭專家炮轟此舉「違反邏輯，極之奇怪」，豈是無因。

有見輿情洶湧，國泰前日突然發出強硬聲明，指經調查後發現有「嚴重違反機組人員在外站逗留規定的情況」，涉事員工已不再為國泰航空僱員。運房局亦煞有介事聲稱，對事件感到非常遺憾及不能接受，已責成國泰嚴肅跟進，並防範類似事件再次發生。據了解，被解僱員工正是3名染疫機師。問題是，「炒魷」容易堵漏難，僅將3名染疫機師解僱，是否就代表防疫漏洞不再存在？

答案當然是否定的。只要港府仍然將機組人員列為免檢疫群組，入境後不用到指定地點隔離，單靠國泰和運房局私下協商、毫無法律約束力的指引，根本只是敷衍輿論，同一紙空文無異。

再說，國泰聘請的機師大多為外籍機師，他們思想傾向自由，視嚴格防疫為不人道，何況絕大部分西方國家已實施「與病毒共存」，不戴口罩四處去已成常態，回港後卻要他們接受嚴格防疫要求，不適應和不遵守已可想見，遑論僱主在僱員生病期間將之解僱，是否符合勞工法例值得商榷。由此可見，國泰怒炒3名染疫機師，並將百多名從法蘭克福抵港、與染疫機師住同一酒店的機組人員強制隔離，只是擺姿態、拿機師來「祭旗」而已。港府之所以樂見其成，目的是應付輿論，好為自己防疫不力留下台階，兩者擺明就是「扯貓尾」。

然而，所有政策都講求公平。機師受盡千夫所指，淪為眾矢之的，對他們毫無公平可言，這就難怪激起工會反彈。外媒報道，國泰的機師工會「香港航空機組人員協會」日前向會員發信，提醒他們評估自己在隔離期間的身心狀況是否仍然適合飛行；又建議在有需要的情況下請病假，不應冒險執勤；並形容機組人員成為被針對的目標，目前有超過200名國泰機組人員須入住竹篙灣檢疫中心，對員工士氣造成打擊云云。連工會都建議機師有需要時應「請病假」，一旦貨機機師集體「生病」，後果不問可知。

事實上，國泰職員罷工其來有自，2019年黑暴一役固然是經典，此前亦曾有多次機師罷工行動，抗議資方減薪削福利；回歸初期更有一日內超過160名機師集體請病假的「往績」，今次會否照辦煮碗，不能不令人擔心。

另一方面，疫情之下航空公司經營困難，國泰更是蝕到入肉，需要港府注資273億元及7億元保就業補貼打救，許多機組人員早就被裁員，留下來的薪酬福利亦被大幅削減。國泰覷準機師議價能力不若從前而將他們當成「代罪羔羊」，機師怨氣之大可想而知。儘管傳出國泰擬邀客機機師轉揸貨機填補人手不足，但客機機師又好，貨機機師也罷，只要免檢疫安排不變，一樣有播疫風險。國泰和港府一味「打哈哈」蒙混過關，問題始終沒有解決，一旦再有機師入境後確診，甚至引致社區爆發，該當何罪？

說到底，國泰管理無能並非今日的事，早已淪為納稅人的財政包袱、本港航空業的負資產，正是「醫番也嘥藥費」，也是港府無力駕馭、一再縱容，甚至官商沆瀣一氣的必然結果。窮則變，變則通，世界上不獨只有國泰一家航空公司，所謂大得不能倒只是欺人之談，與其縱容國泰剝削員工，對防疫又無濟於事，添煩添亂，倒不如將航空貨運交由內地或其他有心發展的航空公司負責。