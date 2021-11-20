「中共關於百年歷史經驗的決議」全面總結百年革命歷史，代表了中共官方的立場和解釋。其中有關六四事件的說法很清楚，應該可以釐清幾十年的不準確爭議。

一是並沒有將其定性為反革命動亂，而是「嚴重政治風波」。這是六四後便已迅即達到的總結，與海外包括香港一直故意忽視的大不相同。風波即使嚴重，也屬中性。顯示出當時以至今天的中共中央都是一以貫之不將其視作反革命的顛覆行為。既屬中性風波，便哪來平反，堅持要平反便是無中生有，惡意製造政治矛盾。

二是「國際上反共反社會主義的敵對勢力的支持和煽動」。當時處於蘇聯解體，東歐劇變之時，美國為首的國際反社會主義勢力十分猖獗，到處插手。北京學生運動期間亦有不少外國勢力介入的迹象，例如六四之後眾多學生領袖和其他政治人物可迅速被偷運出境，沒有外在勢力應是不可能的。不過當年顏色革命未成形，顏色革命首創者出現北京，可迅即被驅逐出境。美國與中國關係還好，六四事件前的學生運動，北京市民暴動非如顏色革命那樣由美國全面策劃推動。不過，香港的捐款和新聞記者的參與，卻是天安門廣場學生運動能夠持續，以至王軍濤、王丹等北京大學生被外省學生奪取廣場指揮權的主因。香港在當時已凸顯反共的心態傾向，出錢者頗多本是反對中國與社會主義的香港資本家與專業人士。事後香港支聯會便是借此勢來進行長達二、三十年製造六四悲劇來惑眾的政治活動，種下香港顏色革命之因。

三是「國際大氣候和國內小氣候」，前者是蘇聯代表的社會主義在崩潰，國際出現對社會主義國家的全面否定、攻擊。六四事件的真相以訛傳訛，成為當代國際最大的假新聞。國內小氣候則是當年剛開始的通脹危機和貪腐。北京市民等反對的是高通脹和領導家庭貪腐，其來有因，也源自政府。可惜六四事件總結經驗不足，在90年代開啟20多年的大貪腐。六四事件抑止了群眾反政府政策不當的示威，卻縱容了日後的大貪腐。

六四事件定為政治風波是恰如其分。不過，對這場風波檢討調查不足夠，也缺乏在香港、海外闡明中國立場，把事件真相公諸於世。由此引致香港近年的顏色革命，美國長期對中國的政治宣傳攻擊。中國所失大矣！