隨着「台獨」、「去中國化」惡性發展，兩岸局勢漸趨緊張，中美矛盾和爭鬥一改過往兩國關係的政治基礎和政策框架，美國支持「台獨」的力度無疑會加大，利用台灣遏制、打壓北京也會變本加厲。有美國的支持，「台獨」走勢會更快，北京再用過往的做法解決台灣問題，實現和平統一顯然有氣無力，在台灣朝野眼裏似成「黔驢技窮」。

事實上，沒有統一時間表的壓力，台灣對北京的態度是「睬你都傻」。於是北京有沒有定出統一時間表頗受關注，於是中共中央、國務院印發了《國家綜合立體交通網規劃綱要》。綱要中，台灣台北市「被規劃」在京津冀——粵港澳這條主軸之中；北京——福州高鐵已經通車，去年7月京福高鐵的延伸段——福平鐵路也全線鋪軌貫通；北京至台北的高鐵「只差最後一段」。國家規劃中，這段鐵路將在2035年完成，距今14年。

可見，高鐵要按規劃修到台北，必須在2035年的若干年前實現中國統一。中國統一的時間呼之欲出！不會超過2035年，未來14年，中國要統一的底牌已經揭出，且不始於今日，國家統，路要通，交通要通，古今皆然。官方透露，早在2004年，在《國家高速公路網規劃》中就「布局了台北」。2008年的《中長期鐵路網規劃》中，福州到台灣的通道就顯示為「規劃研究鐵路」。可見，北京對「兩岸統一」早有「時間觀念」。

早在上個世紀80年代，鄧小平就表示，對解決台灣和平統一問題，我們有耐心等，但不可能永遠等下去，台灣可能發生內亂，會被外國拿走。對此，鄧小平一再強調，我們不能承諾「放棄對台動武」。現在台灣的局面比上個世紀嚴峻得多，當時沒有「台獨」狀況，沒有「被外國拿走」的狀況，現在「台獨」極為猖獗，在台「有不可逆轉的勢頭」。

外國勢力——美國深度介入把台灣從中國永遠分裂出去，因此北京定出統一時間表乃順理成章。