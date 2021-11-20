「弱國無外交，弱國無公義」，熟悉中國近代史的人對這句話應該不會感到陌生。這是民國時期北洋政府外交總長陸徵祥的警語，1919年的巴黎和會上，他代表「戰勝國」中國率團赴會，本以為可以收回戰敗國德國在山東的權益，沒想到西方列強狼狽為奸，竟將山東權益轉交給日本，引起中國人強烈憤慨，因此引發「五四運動」。中國代表團最後拒絕在巴黎和會簽字，但還是改變不了被列強出賣的事實，陸徵祥無奈之下發出哀嘆。

回首這段屈辱歷史，再看看當今中國不卑不亢的外交，不禁令人有「換了人間」之感慨。100多年前，沒有人能想像中國外交官敢當面怒懟美國外交官，更沒有人能想像美國總統在視像會議上像學生一樣細心聆聽中國領導人「訓話」。中國確實變了，變得強大、變得自信、變得有尊嚴。如果說這就是「戰狼外交」，那也無妨，證明中國人不僅站起來，而且富起來、強起來，再也不是任人宰割的綿羊。

國際社會從來都是奉行弱肉強食的叢林法則，只有強權，沒有公理。所有遊戲規則都是強國說了算，弱國根本沒有發言權，只能服從，不能說不。至於甚麼民主自由、普世價值，全是西方用來欺騙世人的鬼話。國民黨時期，外交部長蔣廷黻英語很流利，發言理直氣壯，可惜沒有人聽；日本外長英語很爛，言詞粗魯，大家卻很關注。時任美國總統羅斯福對蔣廷黻說：「你的英語講得很好，發言很有道理，但你的國家太貧弱，弱國無外交。」是的，太貧弱就要受人欺負。幸好這一切都已成為歷史，現在的中國既有外交，也有尊嚴。中國外交官再也不必用流利英語去討好外國人，而是名正言順用中文發言，外國人聽不懂也要聽。