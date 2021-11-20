野豬應否人道毀滅是個兩難問題。愛護動物者覺得殘忍，相當一部分人則支持漁護署的捕殺行動。10年8年前，筆者僅在行山的時候偶然碰見野豬，牠們也是躲躲藏藏，絕少走落山；惟近兩、三年野豬繁殖失控，山上無食物惟有轉戰市區搵食，野豬傷人事件亦愈來愈多。

說句公道話，人不犯豬，豬不犯人，是筆者多次碰見野豬得出的經驗，只要人不接近野豬、沒有發出危險信號，野豬是不會主動襲擊人的。最近的咬傷輔警事件，顯然出於有大量人員圍捕野豬不果，激起野豬發狂自保。然則，野豬數量愈來愈多，單靠漁護署逐隻打避孕針始終不是辦法。筆者認為，若野豬闖入市區並襲擊傷人，漁護署接報後將這些野豬進行人道毀滅無可厚非，畢竟許多咬人流浪狗也是如此處理；惟漁護署的「即捕即殺」行動，主動放麵包為餌引野豬出現，這種做法絕不可取，堪稱無腦。這些年市民愛護動物意識高漲，漁護署主動引誘野豬再當場將之殺死，怎能不激起民憤？即使要人道毀滅，也絕不應在眾目睽睽之下進行，所謂君子遠庖廚也是同一道理。寧畀人知莫畀人見，一旦給市民直擊，反效果必然極大。

尤其漁護署突然決定將野豬人道毀滅是在輔警遭咬傷之後，客觀效果就是政府只重視警員安全，與此前已有多名市民被野豬所傷，政府所持不是同一把尺，自然會被有心人大做文章。

漁護署捕殺野豬已走錯第一步，堅持下去肯定沒有好結果。本報早有「貓狗善終園」藍圖，多次建議政府將野豬圈養並絕育，待牠們自然死亡，野豬之患便迎刃而解。惟此舉勞師動眾，亦需花費公帑和覓地，港產官僚懶政成性當然不會接受。現在自食惡果，可以怪誰？