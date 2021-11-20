為了爭取與內地恢復通關，政府近月不斷收緊本港的防疫措施，包括取消了大部分入境免隔離檢疫安排。因應早前有3名國泰貨機機師，在逗留德國法蘭克福期間嚴重違規而集體染疫，當局更計劃再收緊、甚至完全取消給予貨機機師的免檢安排，令香港隨時出現「機師荒」，輕則會令運費進一步上揚，重則會影響香港的必需進口及國際貨運中心地位。

日益嚴厲的入境防疫限制不但打擊貨運業，對其他行業及市民造成的影響亦日深。例如除了「機師荒」，香港還出現「外傭荒」，許多急切需要外籍家庭傭工協助的家庭，即使願意出高價及輪候長時間都請不到外傭。有的家庭成員被迫暫時放棄工作，以便照顧家中的年幼子女和長者，影響收入及衍生種種家庭問題。「外傭荒」亦令「跳工」問題加劇，入境事務處在今年首10個月，就拒絕了近1,800宗懷疑涉及「跳工」的外傭轉工申請。

不少之前與內地及港澳一樣，對新冠病毒採取「零容忍」的國家，例如澳洲、新西蘭、新加坡及南韓等，都已先後改行「與病毒共存」政策，希望可加快經濟復甦，讓國民盡量重過正常生活。本港亦有民調顯示，大多數受訪市民都希望放寬限聚令及食肆堂食限制，另有四成二人認為香港應改行「與病毒共存」政策，但同時亦有三成半人反對。

然而，由於內地堅決奉行「清零」政策，加上北京冬季奧運會即將舉行，香港放寬防疫限制，即等於與內地通關無期，同樣會影響經濟及市民生活，令港府進退兩難。

且看內地的抗疫專家、中國工程院院士鍾南山怎麼說。他在大半個月前已警告，Delta變種病毒令傳播速度上升，削弱了疫苗接種帶來的防禦效果，若過早改行「與病毒共存」，不但危害民眾健康，防疫措施收收放放、時鬆時緊，所造成的經濟及社會成本將更大。

言猶在耳，歐洲多國最近都因染病及死亡個案急速反彈，而被迫重新實施「封城」及「禁足」措施。

再者，香港是中國的一部分，本港經濟與市民生活愈來愈依賴內地，「與病毒共存」，即是「與內地切割」，根本不是一個可行的選項。但對於「機師荒」、「外傭荒」等問題，特區政府還是有責任提出解決方案，不能為求通關而犧牲一切。