以亞洲首間當代視覺文化博物館來定位的西九文化區M+博物館，日前公布新安排，逢周五、六、日及公眾假期，不接受無預約訪客入場參觀，直至另行通知。筆者曾領教過新安排實施前遊人如鯽的畫面，對於參觀博物館的體驗評分等級絕對是M+，無法預期竟然這樣差。

據報道，博物館自正式對外開放後，首兩星期接獲逾16萬個預約紀錄，對於一個曾有清潔工人將價值2,875萬元的名畫當垃圾送往堆填區，淫審處將大衞像評為二級不雅，無論官民都是藝盲的香港而言，忽然出現那麼多疑似藝術愛好者，是由於博物館首年免費入場，還是館方已替文化沙漠成功「洗白」？不知道，只知就算預約了也得因應包括無預約人士在內的現場人數，由館方控制人流分批進入。這或許是館方要人們體驗生活裏等待與妥協的藝術吧！

筆者到過的博物館雖然不多，但從來沒有一個像M+般，逾百人擠在入口打蛇餅等入場，也沒有那麼多人在館內擺甫士影相，以及現場環境是那麼嘈雜的，這何止衝擊視覺，簡直震撼了聽覺。還好後來在紀念品店找到一本《M+館藏選粹》打書釘，不然的話，像行年宵花市般人多熱鬧，要怎麼領略藝術？國際博物館協會將博物館定義為「對公眾開放……為了研究、教育、娛樂等目的」，M+有否教育公眾保持安靜？答案已經很明顯。

猶記得曾在日本參觀博物館時低頭做筆記，獲職員主動遞上小鉛筆，又在一所美術館內圖書角靜靜的閱書，現場十多個日本孩童也是安安靜靜的，那些都是美好的時光。

M+與其花1,500萬元將日本壽司吧移植到香港，只學其形倒不如兼學其神。否則，一所博物館若只剩影相打卡的娛樂價值，那是徹底的失敗。