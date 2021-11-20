橫眉冷看：玩世界上最燒錢遊戲-陳偉強 大學講師

台灣當局打算請求美國，批准對台出售6架新式的空中預警機。這批飛機索價多少，美方尚未開出帳單，是否答應賣出，亦未可知。不過，上一年法國向美國購入同款飛機，3架要價20億美元。這一年來美國通脹熾烈，若然對台出售新武器，能不加價嗎？

權當山姆大叔很有良心，憐憫寶島地寡人稀，財收有限，願意依舊價賣出，但區區6架飛機也得盛惠40億美元，折合港幣約310億元。香港寸土尺金，地價之高冠絕全球，卻也不常有價值過百億元的土地可供拍賣，若然有，定必成為報章財經版的頭條新聞。

要是咱們也去買這批預警機，便得賣出三幅百億黃金地，才足夠買單。台灣財政狀況遜於香港，卻妄圖跟中國大陸掀起軍備競賽，好不好笑？

你可別忘了，耗費310億港元換來的，不過是幾架全無戰鬥力的預警機，若要買美國最先進的隱形戰略轟炸機，每架索價160億港元。台灣庫房即使罄盡所有，也買不了多少架，況且山姆大叔還不一定肯賣予你。

這盤數算下來，中南海的戰略布局也就隱然在現。台灣財政並不寬裕，卻傻不楞登，去跟人家玩世界上最燒錢的遊戲。這個遊戲玩不到一半，台島定然無以為繼，北京兵不血刃，你就得卸械投降。昔日美國搞倒前蘇聯，用的正是同一手段。

半年前，若有解放軍飛機靠近海峽對岸，台軍戰機定必升空攔截，近月台方取消了同類行動，你知道為甚麼嗎？那是因為寶島戰機飛行太多，耗油量與折舊率厲害，蔡英文政府捨不得如此花費，惟有改為讓地面無線電通訊員喊話，警告解放軍離開。嗚呼！寶島莫財若此，試問還能撐多久？