本地野豬氾濫成災，最初漁護署還會將野豬趕回山頭，其後野豬幾乎日日出來市區「自由行」，反轉垃圾桶、衝出馬路，擾民又容易造成意外，漁護署眼見投訴增多，而野豬傷人數字飆升，於是，更弦改轍，由「即捕即解」變為「即捕即殺」！漁護署不惜砸爛自己塊招牌，好似李小龍飛身一腳踏斷「東亞病夫」個木牌，「阿渣」一聲，「漁護署」個「護」字當堂唔見咗，大開殺戒，野豬從此萬劫不復！

各位，漁護署一次過誘殺7隻野豬稱「人道」，庸官仲話係「混淆視聽」，強調行動並非餵飼野豬，而係捕捉目標野豬；稱佢哋長期習慣被餵飼，即使現場有很多人亦完全不怕，強調署方行動並無改變野豬習慣。無可否認，野豬長期被人餵飼而喪失野外求生覓食能力。餵佢哋嘅市民變「好心做壞事」！然而，有黃竹坑前區議員指出，香港仔深灣道早喺5、6年前已有居民喺上址發現野豬出沒，當時數量不多！

然而漁護署懶理，並無加密巡查，加強執法；同時應修改條例，因為按《野生動物保護條例》（第170章），於金山、城門郊野公園等禁區餵飼任何野生動物，包括野豬，最高罰款一萬元。之不過，條例唔適用於市區，變相成漏洞，執法者見市民餵野豬，都只能用亂拋垃圾定額罰款1,500元檢控餵野豬者。

有市民愛心爆棚，或已當正野豬係寵物，唔介意被罰！講真，如果漁護署當初發現以避孕/搬遷計劃係失敗，加以修改政策，野豬未必要逢此大劫！野豬被麻醉槍捕獲，再即場以藥物注射人道毀滅；老朽從螢幕上所見，有野豬一口鮮血，有中槍野豬在地上抽搐，說是「人道」，想證實真有「善良之槍」？庸官無能，但願逝者安息，投胎到一個「搵食啫」而不至於要斬立決嘅善終園林！