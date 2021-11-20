中美元首破冰「雲」會晤，其實只算挑事的美方在內外交困之下，有求於中國，不情不願地伸出另一手玩妥協，但到底因為美方並沒有徹底回到中美三個聯合公報的基礎上、沒有放棄美國要獨霸世界，從而把戰略重心放到亞洲太平洋區的戰略稱霸定位上，因而儘管這次會晤由美方多番求見，但在戰略稱霸上沒有改變特朗普的「美國第一」，要各國稱臣的野心。

因此，會談即使用了半天，最終沒有達成任何中美新的聯合公報，能達成取得可公報的協議內容，只是很低層次的皮毛。如雙方達成媒體入境採訪簽證三原則，中美元首今後的各自表述，便可見兩艘國際巨輪仍是按各自航線而行，只不過協議不對撞而已。所以，所有抱有良好願望的人，不要自作多情、不要在國際政治鬥爭中患上「思想簡單幼稚病」。

活生生的例子就是現在眼前，中美元首11月16日上午（北京時間）會晤，未夠48小時，美國的美中經濟與安全審議委員會，便悍然發表報告干涉中國內政、攻擊和抹黑香港嚴格執行《港區國安法》，說甚麼執行國安法是損害香港作為國際金融中心的優勢，質疑香港作為一個單獨關稅區的地位、妄圖破壞香港一直以來的「中國香港」的名義，作為世貿組織成員的權利。此舉說明甚麼？說明美霸是兩面派，慣了講一套，做另一套，枱面一套客客氣氣，枱底一套狠狠踩你一腳。

其實，美國遏制中國的戰略和手段歷來如此，美國駐港澳總領事館逾千僱員難道白支薪嗎？美國在港炮製「美麗風景線」有道歉過嗎？美國立了多條國內法「長臂管轄」香港有取消嗎？美國有撤銷制裁中國和香港的官員嗎？中國人好善良，但絕不要愚蠢。阿爺教落：鬥則生，不鬥則死。醒少少吧！