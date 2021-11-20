香港是一個文明社會，法治、自由和司法獨立是香港的核心價值。香港回歸祖國已經24年，落實「一國兩制、高度自治、港人治港」。根據《基本法》第5條，香港特別行政區不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，50年不變。按照《基本法》第85條，香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究。

香港的司法制度一直沿用普通法的法律制度，當法院審理一宗案件時，往往會設下原則，作為判例根據，普通法系的特點就是判例法，即反覆參考判決先例，最終產生類似道德觀念一般的普遍的、約定俗成的法律。根據《基本法》第8條，香港原有法律，即普通法、衡平法、條例、附屬法例和習慣法，除同本法相牴觸或經香港特別行政區的立法機關作出修改者外，予以保留。

在2019年，反對派議員和反中亂港分子勾結外國勢力，打着「民主自由」的幌子，荼毒年輕人，進行危害國家安全的「黑暴」，嚴重破壞香港的繁榮穩定，市民生活在水深火熱之中，苦不堪言。自《港區國安法》出台後，撥亂反正，正本清源，香港逐步回復安定。

根據警方的資料，由2019年6月9日至2020年10月31日，警方共拘捕10,148人涉嫌參加反修例活動，被捕的學生為3,974人，佔整體39%，警方檢控了大約2,000多人，635人已完成司法程序，84%須承擔法律後果。然而仍有8,000多人，仍在調查中，有可能被檢控送上法庭審理。

在黑暴期間，黑衣暴徒公然挑戰法律和司法機構尊嚴，竟然向法院大樓縱火，威脅法官。這兩年，更有狂徒不斷寄恐嚇信或打電話到法院恐嚇審理國安法案件的法官，其真正的目的是破壞香港的法治，企圖妨礙司法公正，令到法官受到壓力，擔心自己的人身安全，向黑暴勢力低頭，而影響裁決和判刑的公平公正性，打擊法治、司法獨立和公義，必須予以強烈譴責。

任何國家和文明社會絕不會容許任何人恐嚇法官，作出妨礙司法公正的行為。根據《刑事罪行條例》第24條，刑事恐嚇是刑事罪行，任何人威脅會傷害其他人的身體、財產或名譽；或威脅會傷害第三者的身體、財產或名譽；或威脅會作出違法行為，最高可處監禁5年。「法治」是國家治理體系和治理能力的重要依託。「黑暴」是嚴重刑事罪行，違法者會受到嚴厲的懲罰。

法律面前人人平等，被告都會獲得律師代表和公平的審訊，法官只會根據事實、證據和法律作出不偏不倚、公平公正的裁決。無論甚麼人，無論甚麼背景和地位，一旦犯了罪，便要接受法律的制裁，這凸顯香港的法治和司法獨立行之有效的核心價值。