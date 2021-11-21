功夫茶：誘殺野豬遭鬧爆　人道毀滅難收貨

野豬為患市區，滋擾市民其實已有一段頗長日子，港島深灣更係重災區，大群野豬日夜自由行，漁護署形容該處情況失控！於是趁月黑風高之夜，以誘捕方式一次過「人道毀滅」咗7隻野豬。阿哥，之前有博士生「鹽灑蝸牛」都惹來咁大回響，何況漁護署主動誘殺野豬？

有道是「上天有好生之德」，漁護署仲要喺眾目睽睽下誘殺野豬，怎不一殺激起千重浪，畀愛護動物團體鬧爆，愛協更表示署方如不修正「格殺令」，會考慮退出諮詢組；此外，又畀時事評論員插佢無政治智慧、被學者斥其做法「難睇」！即捕即殺甚至激起一個9歲嘅小四學生親筆寫信畀特首，形容政府「做了一件很錯的事。希望他們不要再錯下去」！稚子都有「不忍人之心」，漁護署一班庸官唔通就冇？小男孩更託阿媽把信放上網並發起聯署，不足半天已有逾百人簽名，足見尊重動物生命嘅市民大把！

漁護署一味死撐，指近年野豬傷人數字大幅上升，部分傷者情況嚴重需留院接受手術；同時野豬有可能傳播人畜共通疾病如結核病、戊型肝炎、豬鏈球菌感染等，對公眾健康構成風險，是以對野豬出沒黑點，實施捕捉及人道毀滅措施屬必要云云。功夫茶大早都指出野豬忽然遭此劫難，根源只因官無能！

事實係，漁護署對付野豬嘅政策，甚麼「捕捉、避孕、絕育、放回」，根本就係丟人現眼，成為笑柄！眼前有咁多人餵飼野豬，一直都唔去修例堵塞漏洞及加強執法，搞到野豬「飯來張口」，想轉移佢返上山都難喇！為「搵食」野豬可以去到幾盡？有人指出，喺西貢高流灣郊野公園嘅野豬，可以聯群結隊游水到塔門進食，皆因嗰度露營人士太多，留下嘅殘羹食物亦唔少。可見野豬一旦被人餵慣，根本好難叫佢哋再乖乖哋呆在郊野山上。講真，香港地少人多，正如嗰位9歲小朋友話齋：「是誰砍樹去起更多樓，但那些樹林其實是（野）豬的家園，並提供食物，當我們摧毀牠們的家園時，也拿走牠們的食物，所以不可指摘牠們傷人。」可見幼童有赤子之心，比庸官更加懂得明辨是非。

人不犯豬，豬不犯人！漁護署一開始就表現無能，喺野豬未氾濫市區時，未加以控制，「為之於未有，治之於未亂」！依家出事喇，就格殺勿論，美其名曰「人道毀滅」！以最懶惰嘅方法，企圖解決最複雜嘅人畜共融難題，各界梗係唔收貨喇！本報大早提出「貓狗善終園」藍圖，對付氾濫成災嘅野豬一樣掂，只要分開雌雄圈養之，待其善終，不必開殺戒就能將問題迎刃而解！庸官唔聽忠言，自食惡果，不是抵死是甚麼？