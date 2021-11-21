世界視線：班農自首政治騷　反華姿態博回朝

美國首都華盛頓日前發生戲劇性一幕，極右翼代表人物、前總統特朗普時期的白宮顧問班農，因藐視國會罪到聯邦調查局（FBI）自首，隨即被押上法庭。而在同一天晚上，總統拜登正好要參加中美領導人視像會面。無論是時間上的巧合，還是班農的刻意安排，搶在視像會面前的出庭大戲，都為他帶來了十足的政治宣傳效果，也預示着美國國內政治的極端化，會隨着明年中期選舉的到來而再度撕裂社會。

美國右翼組織和特朗普支持者因為不承認拜登贏得總統選舉，於今年1月6日衝入國會，震驚美國朝野和社會。由民主黨控制的眾議院成立委員會調查事件，並要求67歲的班農接受聆訊以判斷他是否幕後推手，豈料被他拒絕。司法部本月12日指控班農一項藐視國會罪和一項拒絕呈交文件罪，使得這位前白宮高層罕有地遭到刑事起訴。如果定罪，他面臨最高兩年監禁和20萬美元罰金。

其實，被「秋後算帳」的不止班農。在騷亂中身穿牛角裝闖入國會的亞利桑那州男子柴斯勒，於上周三被聯邦法院重判入獄3年5個月，同時要就破壞國會大樓賠償2,000美元。只不過柴斯勒承認自己的行為錯誤，否認自己支持暴力或是白人至上主義者，班農卻顯然毫無悔意，更視自首為個人政治宣傳機會，為社會兩極化點一把火。

班農自首同日下午出庭時，在記者的攝影機前宣揚自己的政治理念，包括反中立場。他直指司法部的控罪是政治打壓，自己一定會反擊。話說回來，自從發生國會暴亂後，班農在共和黨內已經眾叛親離，重量級人物和金主避之三舍，捲土重來並非易事。但若美國國內經濟持續惡化，拜登政府束手無策，又另當別論。班農正在把自己塑造成勇敢的抗爭者，只要條件成熟，星星之火就可以再度燎原。

再說，班農有強烈的反華意識，在美國國力下滑的當下，對各階層民眾都有強大的感染力。拜登民意支持度現只剩下41%，為免進一步開罪對華強硬派民眾，其對華政策也就難以走向和緩，中美關係亦因此難以擺脫特朗普時代留下的僵局。