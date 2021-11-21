正論：冷處理槍會污染　亂釘契阻嚇誰人

都說港府搞環保只是葉公好龍，只知向市民荷包開刀，對真正的「排污大戶」隻眼開隻眼閉。本報去年兩度頭版報道香港槍會在大欖郊野公園一帶遺留大量射擊垃圾，重金屬污染土壤，更恐危及水塘水質。事隔逾年污染依然，地政總署為了敷衍輿論居然將槍會「釘契」了事，問題是，涉事土地屬官地，釘契又不是即時收地，到底阻嚇到誰？

香港槍會部分範圍與大欖郊野公園重疊，屬於緩衝區，政府以《私人遊樂場地契約》批出土地至2027年，只收取象徵性租金。本報分別於去年8月及10月兩度踢爆槍會遺下成千上萬的鉛粒、靶碎、塑膠彈塞等射擊垃圾，形成「膠塞嶺」；槍會附近的引水道和水渠同樣見到大量靶碎、鉛粒充斥其中，而引水道向東流入城門水塘，引發食水危機。環團曾就上址土壤進行化驗，全部樣本重金屬含量超標，包括多個樣本的鉛含量超出環保署標準200倍以上；砷含量最高超標逾100倍；銻的濃度更加駭人，最高超標429倍，令人咋舌。

迫於輿論壓力，香港槍會終於在去年底主動清理垃圾，但別說鉛粒早已深入土壤，積重難返，就連所謂的清理也是敷衍塞責，除了初期裝模作樣清走逾百袋垃圾，之後未見有大規模清理工作，現場仍是遍地膠塞鉛粒。在本報及環團介入後，地政總署拖延逾年終於採取行動，荃灣葵青地政處煞有介事指出，槍會的清理行動未達相關部門要求，今年6月曾發警告信要求槍會糾正；由於違契情況在限期後仍未獲糾正，處方已將警告信送交土地註冊處註冊，即俗稱「釘契」。

地政總署以為祭出「釘契」一招便一了百了，其實不過虛應故事。正如地政總署網頁顯示，釘契僅是「地政總署以地主身份作為契約一方執行地契條款，地政總署以此身份採取的行動並不涉及檢控」；即使是私人樓宇被當局釘契，也不代表不能買賣或有任何懲罰，而是在日後轉售有關物業時，會按照權益及登記先後，依序獲得賠償而已。何況槍會所涉土地乃係官地，地政總署變相「自己釘自己契」到底有甚麼意義？對污染問題又起了甚麼補救作用？

地政總署為了維護小部分人的特權，任由屬於全港人的青山綠水被污染，簡直豈有此理。僅警方便指出，香港槍會沒有遵從警方的牌照條件，已對持牌人以涉嫌違反《火器及彈藥條例》作出票控；水務署亦曾向香港槍會作出一項「放置物質於水務設施罪」的票控，只因搜證馬虎，讓槍會技術性脫罪而已，署方現正進一步搜證，不排除再次提出檢控。正如關注人士指出，香港槍會屢勸不改，地政總署理應直接收回土地，為何還要拖多6年才考慮是否將其契約續期，這不是對排污大戶明縱暗護是甚麼？

說到底，香港許多問題都是人的問題，都是官僚懶政不作為甚至狼狽為奸的問題。搞環保固然得把口，就連最基本的有法必依、執法必嚴也做不到，社會怨氣愈演愈烈，豈是無因！