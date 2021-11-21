中共定性六四事件為風波，扭轉原來反革命動亂的初始結論。風波包括不少偶然，不是陰謀詭計所設定。在六四之後的幾個月，中共有足夠的條件和時間把整個事件審查，一改事件前期那樣不明因由，束手無策，致處理有不少失誤，釀成重大危機。幸而領導層穩定，鄧小平等老一輩元老坐鎮，先平定示威與暴動，再在控制大局中逐步清理。因而六四並沒有變成顏色革命，也沒有因此使中共走上蘇聯戈爾巴喬夫之路。這才有其後30多年大發展，達致今天的盛世。

中共內部決策不為人知，坊間分析多是胡亂編造，沒有確實根據。我的旁證是一位趙紫陽智囊成員的朋友，六四聽從鮑彤行事，六四被捕，初被囚於秦城監獄，9月便轉招待所軟禁，期間還可以返家取書在軟禁中閱讀，一年後解禁。他得到的處分，因不是黨員，只是行政處分，猶如曠工的處罰。他的經歷應該反映着中共審查六四事件由反革命動亂轉為政治風波的過程。

六四事後，受出版界朋友委託，我用了幾個月就可搜集到資訊試圖剖析六四的過程。可惜，報告做好，出版界朋友不接受，認為不符合他們的政治要求，不管分析整理的內容如何。這時候，香港社會已露出迷信政治、排斥事實的傾向。香港新聞界與支聯會同樣地政治取向，把許多他們接觸的事實隱瞞作假，致柴玲等有關六四的謊言流傳，連王丹也隱瞞他受王軍濤支持下帶領北京學生示威的原意。

本來中共掌握了六四的大部分事實，卻在內部傳達外，沒有就此作出歷史決議或公開報告。我們只從六四前後包括偷渡出國的政府中人陸續回國，趙紫陽的原智囊人物恢復工作，才看到中央立場的變化，可惜卻阻止不了用六四來醜化中國的國際輿論和美國的政治宣傳。

六四過去了30多年，中共終於在新一份歷史決議闡明六四的性質。但其中錯綜複雜的政治，或許會如其他歷史重大事件一般，始終得不到揭露。猶記得1989年4月在北京參加京豐賓館會議，參加者差不多是留京的中央智囊人物的全部。其後六四過程，他們知之深刻，只是沒有人寫文章披露。現在他們全都退休了，他們的經歷、見聞多會隨時而逝。六四留下的排除了謊言和政治宣傳，便只是中共歷史決議短短幾行文字和「政治風波」。歷史便是如此。