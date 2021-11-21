香江府衙已經根據香港《基本法》和《港區國安法》的要求，完成了公務員和部分公職人員的宣誓及簽署相關文件。這不是甚麼「高標準、嚴要求」，是任何國家對吃「公家飯」的公務人員最基本的入職條件，要讓他們知道在端誰的飯碗，要對國家效忠。

大凡公務人員對國家忠誠、遵守國家法律，是最基本和必須的。而香江府衙切莫以為做完了這件事，長期以來存在的公務員問題就解決了；切莫以為對公務員的管理就萬事大吉了。

香港公務員的問題絕不是僅缺「宣誓效忠」這些短板，這些只是手續問題、程序問題，只是表面文章。「宣誓」和「效忠」的內容，對某些人是不過腦子、不入心的，只是行禮如儀。更有甚者，心口不一、偽裝有術、潛隱韜晦。這樣的人，多是「前朝」留下來的港英餘孽、無間道，以及這些年冒出的黃絲、「黃公僕」。他們把對中央、對「一國」、對「港共政權」、對黑暴被平息、對犯罪分子被抓捕和判刑、對反中亂港組織被「震散」、對當局的撥亂反正皆極其不滿，充滿憤恨。

然而，他們無能為力，也不敢公然對抗，只能發洩。例如，有公僕和紀律部隊之人，對反走私殉職的警官幸災樂禍，百般抹黑諷刺挖苦。有高薪厚酬的公僕，使用「假安心出行」，以破壞政府的防疫措施。這些事情看上去不算嚴重，但反映了他們心中的怨恨很深。更可怕的是，他們以這樣的心態，利用工作之便、職位之便，幹出甚麼搗亂之事、陰濕之事、傷天害理之事，無人能知，這對香港未來的管治工作實乃不小的隱患。

按照「改朝換代」、「政權嬗變」、「政治鬥爭」的規律，都會有對前朝「管治隊伍」的甄別、審查、改造之過程。然而，香港97回歸至今，完全免去了這個過程，其惡果已經通過20多年之亂和黑暴發生表現出來，從香港公務員隊伍的積極參與表現出來！