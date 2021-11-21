中美領導人視像會議剛結束，拜登信誓旦旦聲稱無意同中國發生衝突，沒想到言猶在耳，他即親口證實正考慮對北京冬奧進行外交抵制，其變臉之快，連川劇也瞠乎其後。這再次給中國人上了寶貴一課：老美靠得住，母豬會上樹。

為甚麼是外交抵制，而不是商業抵制或全面抵制？原因很簡單，外交抵制只是不派政府高官出席，展示姿態，聊以自慰；而商業抵制或全面抵制則勢必招致報復，帶來長遠而廣泛的惡劣影響，隨時搬起石頭砸自己的腳，美國豈敢造次。即使是外交抵制，美國也企圖拉攏盟友一起行動，一來壯膽，二來降低被單獨報復的風險，可見老美是多麼心虛、多麼色厲內荏。

人們好奇的是，到底有多少盟友會響應美國的抵制行動？澳洲這種附庸國極可能跟隨，他們從來不敢違逆大佬，現在難得有表忠的機會，豈能放過。至於歐盟等其他國家則有自己的主見，相信不會輕易受人擺布。畢竟美國的國際影響力今非昔比，再也不可能隻手遮天。何況其抵制北京冬奧的理由根本站不住腳，所謂新疆「種族滅絕」，除了白癡之外，誰還會相信如此荒謬絕倫的謊言？

事實證明，美國遏華之心不死。目前因內外交困，有求於中國，不得不放低身段，多次要求對話。但實際上，美國並沒有絲毫放鬆對中國的攻擊和打壓，在新疆問題上依然造謠抹黑，在香港問題上依然說三道四，在台灣問題上更是頻頻點火。說到底，中國人必須牢記「東郭先生和狼」、「農夫與蛇」的故事，不要被老美的虛情假意蒙騙，更不要抱有任何幻想。關鍵在於做好自己的事情，提升自己的實力，只要擁有足夠影響力和吸引力，自然有朋自遠方來，何懼美國抵制。