都說港府對國泰呵護備至，除了破天荒首度向私人企業注資273億元外，更送上全港最多的7億元保就業補貼，目的就是幫這間瀕死的航空公司苟延殘喘。這還未止，早前又明益國泰，主動邀其為竹篙灣隔離營提供膳食，結果如願中標；就連檢疫安排國泰也獲特權，在接二連三有機師染疫入境後，港府依然拒絕收緊機組人員免檢疫安排，反而拿3名染疫機師「祭旗」炒魷了事，並速速將隔離了只有數天、與染疫機師住在法蘭克福同一酒店的百多名機組人員提前放「疫監」，叫一眾坐足21日疫監的無辜市民情何以堪！

衞生防護中心表示，國泰3名染疫機師承認講大話，透露在法蘭克福曾數次離開酒店在外見面或與朋友會面，擬對3人提出檢控；又指該3宗個案極可能互相感染或從酒店外其他共同源頭感染，料酒店爆發機會較低，正撤銷其他111名機組人員的檢疫令。欲放之監，何患無詞，這明顯與港府一貫「有殺錯、冇放過」的隔離安排有別。

林鄭早前強調，要是「再多一兩宗類似事件」，可能導致沒有貨機機師執勤，對香港貨運有很大影響。今次突然將百多名機組人員提前釋放，顯然又是為了國泰利益着想。但正如業界指出，國泰只要增聘人手便能輕易將問題解決，問題是國泰慳得就慳、港府聽之任之罷了。

事件再次凸顯國泰管理混亂，依靠國泰自行制訂機組人員防疫指引同一紙空文無異。人同此心，心同此理，違反外站防疫指引的機組人員肯定不止這3人，只是僥倖未有染疫而已。說到底，港府繼續對機組人員提供免檢疫入境特權，爆疫風險依然存在，何況將所有航空物流倚賴一間航空公司絕不穩陣，一旦機師玩罷工，足以將香港一鑊蹺起。