人口只有200多萬的東歐波羅的海小國立陶宛，最近頻頻登上國際新聞頭條。首先是新一輪歐洲難民危機，白羅斯被指為了政治報復，將大批中東難民送往與立陶宛及波蘭等歐盟成員國的邊境。立陶宛近年面對嚴重的人口萎縮和老化危機，理應歡迎外來移民，但是立陶宛跟其他面對同樣問題的東歐國家一樣，不大喜歡有色人種，尤其是伊斯蘭教徒。該國於是宣布邊境地區進入緊急狀況及加派軍隊駐守，引發歐盟與白羅斯以至與俄羅斯的新一輪制裁和對峙。

另一宗外交風波同樣手尾長，就是立陶宛批准台灣民進黨政府，打正旗號以「台灣」名義在該國設立代表處，日前舉行的掛牌儀式更有多名當地政要到賀。北京譴責立陶宛企圖製造「一中一台」，警告對方後果自負。北京已於較早前召回駐立陶宛大使，並請走了立陶宛的駐華大使。

立陶宛的反北京親台立場，自2019年大選、現屆的親美自由派政府上場後便出現，並且不斷變本加厲，包括聲稱中國製造的手機藏有政治審查及間諜程式，公開呼籲國民棄用、通過議案指控中國在新疆進行「種族滅絕」、力撐香港的黑暴活動、支持台灣加入聯合國等國際組織、退出中國與中東歐國家組成的「17+1」協商組織，以及最新的台灣代表處事件等。

立陶宛夠膽挑戰北京，其一是源於數百年前已開始形成的反俄、反共及叛逆基因，該國是第一個單方面宣布獨立的前蘇聯加盟共和國，部分政客視台灣為自己的影子，企圖複製當年引發蘇聯解體的歷史「偉績」。其二是為了國內的政治需要，現屆立陶宛政府是依靠強烈的親美、反俄及反中立場上台，當選後自然要兌現選舉承諾，以求爭取連任。

其三是有美國和歐盟撐腰，立陶宛每次對華搞小動作，都巧合地發生在與美方官員會面的前後。對於今次代表處事件，歐盟亦有發表聲明，指稱立陶宛的做法未有違反「一中」原則。其四是與許多歐洲國家不同，立陶宛與中國相互的貿易量及旅客量不多，中方難以對該國實施具威嚇性的制裁，但又不能置之不理，以免有其他國家效法，產生骨牌效應。

早前有人提議中國尋求俄羅斯協助向立陶宛施壓，但俄國有自身的考慮，再者，現屆立陶宛政府也不怕俄國，真是煩人的叛逆小國！