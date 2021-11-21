一齣以已故女星梅艷芳為題的電影，近日成為黃絲拿來自說自話的最新工具，被包括着草議員許智峯在內的亂港黃人借題發揮，大講昔日的香港已一去不返，又指電影刻意避談某些敏感內容，是愧對梅姐。黃人的「創作力量同幻想會嚇你一跳」，但只要定過神來，實不難發現他們只是「豬仔嚟啦」。

撇開電影的藝術成績不談，這裏只集中討論此片被黃人政治化了的幾點。首先，黃人批評片中不該沒有關於梅氏出席《民主歌聲獻中華》的篇幅，質疑這是種獻媚，是為賺人民幣而自我審查。正如民主、公義、革命等課題，大多數黃人也是不懂的，電影這課題對他們而言也太深奧。莫說這是導演、編劇的選材自由，雖然有時或會受到投資者所左右，但這次則屬不提也罷，因為上述事件根本沒有對梅的演藝事業或身體健康構成重大影響。黃人如認為這也該收錄的話，那麼，1999年梅氏應邀參加央視春晚演唱《床前明月光》亦應一併收錄，以便黃人看清楚一直對中國採取敵視態度的，是他們自己而已。

不少黃人在網上大講特講那些已離世的巨星如今天仍在生，他們的政治取態將會如何。黃人落力自我催眠，想將梅艷芳說成是他們的同路人。然而，一個曾遭暴力對待的當事人，會否贊同黑暴以火燒、鐵渠蓋扑頭、築起傘陣遮擋視線再施以圍毆等暴力方式來對付異己？又會如何看待與黑暴不割席的煽暴、縱暴黃人？黃人不妨以其貧弱的腦袋思考一下。

梅艷芳始終心繫香港，倘見到昔日的香港被黑暴蹂躪後一去不返，定必心痛。梅氏熱愛香港，就算身體響起警號仍籌辦音樂會為SARS病患籌款，為香港打氣，足以令喜歡將「我真係好×鍾意香港」掛口邊的黃人自慚形穢，如果這些人有自知之明的話。