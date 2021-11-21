筆者的姪兒在唸小學，一天哭喪着臉告訴我，中文科的測驗成績不合格。我將發回來的卷子細閱一遍，覺得孩子固然是事前溫習不足，但成績要見紅，跟老師的評核標準不無關係。老師批改時只接受評分參考所定的答案，若答案定為「坐牢」，你寫「入獄」便要打交叉。這種評核準則太欠彈性，我心下不以為然，嘴上卻絕不提半個字，只勉勵姪兒要加倍用功。

孩子在幼兒園或小學階段，心智尚未成熟，如果你太早告訴他，學校的老師不是聖人，老師也有可能在教學上出錯，或在評核上表現粗疏，小朋友一旦接收了這種訊息，自己又未有明辨是非的能力，可能從此就對教學工作者失去信心，這樣做對他們往後的成長並無好處。所以在小學生面前，我往往會絕對認同他們老師的做法，雖然有時候我未必當真是這樣想。若然對方是大學生則不同，他們的教授有甚麼學術觀點，我要是不同意的，定然會直言不諱。

因此，向莘莘學子傳達資訊，也要因應他們年齡、程度不同而有分別。台灣作家柏楊的遺孀張香華日前向傳媒表示，自2016年起不斷有出版社請她授權，將柏楊名著《醜陋的中國人》摘文，編入台灣中學一年級的教材，張女士每一次都斷然拒絕。

張香華所持的理由很簡單，初中生尚未建立出客觀、理智的批判思想，如果在這階段就片面地告訴他們，中國人是如何醜陋，都有這樣那樣的劣根性，此舉就如同「洗腦」，只會遂了民進黨政府亟欲在台灣「去中國化」的陰謀。

張女士十分精明，故一直堅拒簽署授權書，可能是為了要進一步斷絕民進黨的謀望，近日更宣布將永久終止發行《醜陋的中國人》。