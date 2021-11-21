中美兩國元首日前視像會面，兩國關係看來乏善可陳，頂多只能說「對話點都好過對抗」，而美國官員晨早向傳媒放風說「不會有任何重大的政策宣布或改變」。事實正是如此，雙方既無聯合公報，也沒有下一次會面時間。

美國總統拜登近日喺白宮橢圓形辦公室與加拿大總理杜魯多會面時，被問到會否抵制北京冬季奧運會。呢個其實係「多此一問」，皆因拜登基於面對人權活動人士及兩黨不少仇共國會議員嘅壓力，譬如共和黨參議員科頓，便開記招公然呼籲拜登政府全面抵制北京冬奧，理由係向北京表達對其「嚴重踐踏人權」嘅抗議云云。

事實上，美國向來崖岸自高，一味自以為最優越，成日要「美國優先」，卻無視世道會變；反之，中國也從來沒有說自己嘅政治制度係盡善盡美，只是警惕並防止資本無序擴張，認為「房子是用來住而不是用來炒的」，呢方面係「滿足人民美好生活需要」嘅重要舉措。有論者指出，一種政治制度在有效地解決社會的主要矛盾，這是比「民主」、「威權」等標籤更有說服力的事實。

對於美國擬「抵制」北京冬奧，中國外交部指美方把體育運動政治化，有違奧林匹克精神，損害嘅係各國運動員嘅利益。體育運動政治化，確係西方嘅慣技，君不見英國都有5名國會議員去信首相約翰遜，促採取同美國一樣嘅行動！

國與國之間，真要加強合作，互利共贏，離不開兩個字，就係「信」和「誠」，美方最缺乏的，從中美大半個世紀來往嘅經驗，正正就是缺乏「信」和「誠」，無信不立，不誠無物。中方還把美國稱為「老朋友」，老美不但迴避，更不予認同；看來，中國目前真可稱兄道弟的，唯俄羅斯總統普京一人而已！