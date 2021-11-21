廉政公署的執法表現和履職，近年受到強烈批評和質疑。2019年爆發的「反送中」運動，惡化激化成為黑色暴亂，在一年半的烽火危城下，特首林鄭月娥公開呻慘叫苦，說甚麼她身後只剩番3萬警隊，孤立無援。公眾要問，在港英年代「港督特派廉政專員公署」，即回歸後只聽命於行政長官的ICAC，也是除警隊外，可以攜槍械執勤的「御林軍」哪裏去了？為何對2020年立法會選舉神隱起來？

那時香港大亂，沒人留意。立法會大樓被砸毀沒議員追問，行政會議成員有否過問，無人知曉。筆者於是在接受網媒訪問中戲稱「登尋人廣告」，尋找廉政專員白韞六，因為白專員已隱形兩年，在對抗反中亂港勢力的顛覆特區政權搞「顏色革命」中「失蹤」，堂堂的一個廉政反貪執法部門在電視和網媒播出有人當街派錢、派超市禮券、派八達通卡，有組織物流派發暴動用品，包括雨傘、士巴拿、樽裝水、防毒面具等有價物料搞暴動，竟然不作為、不執法、不「放蛇」、不檢控，公然縱容包庇，還躺平讓警隊孤軍作戰。

日前ICAC突然在公眾視線中高調復活，由廉潔選舉事務統籌官員破天荒宣布，將動員800人負責監察及處理與選舉相關的投訴，首次派出執法人員進駐600多個投票站現場執勤當值，解答即時遇到的投票疑難或法例規定，尤其已採取行動打擊呼籲投白票的網上煽動，並拘捕多名疑犯。對於ICAC的執法復甦，維護廉潔選舉，筆者表示歡迎，但「民無信而不立」，白韞六專員有責任向市民交代，為何在過去兩年竟對黑色暴亂中的非法利益輸送行為不執法？對立法會「35+」攬炒偷步初選等非法行為不執法？現時大鑼大鼓行動是否做騷補鑊？