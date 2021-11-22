正論：公屋處處垃圾山　起火恐釀大災難

石硤尾白田邨13座在9月曾經發生奪命火警，造成一死12傷慘劇，有關單位仍然被黑色膠袋圍封，人去樓空，房屋署似乎眼不見為淨，懶理火災背後的教訓，本報今日頭版獨家報道，白田邨多座樓層出現垃圾堆積如山，易燃物滿布，風高物燥，隨時慘劇重演。

白田邨長期重建計劃，第七及第八期今期入伙，共有4座大樓二千個單位收樓，當然會陸續裝修，但不少人缺乏公德心，包括住戶以及裝修工人，記者發現每座新樓每層電梯大堂都堆積廢物垃圾，圖片所見，簡直是垃圾崗，疊起來幾乎觸及天花板，說是垃圾山非常貼切。這些垃圾主要是裝修遺棄的包裝物料，例如紙皮、發泡膠、電線及建築廢料，不但阻塞走廊，甚至連升降機口都被佔用。

垃圾山有如計時炸彈隨時爆發，危害居民安全，首先雜物容易絆倒受傷，有居民的小孩便是因此遭殃，而雜物堆積，影響衞生，衍生蛇蟲鼠蟻，好好新入伙樓宇，變成烏煙瘴氣，本來重建就是要改善大家生活環境，現在弄得如此髒亂，實在是本末倒置，就算未重建時都未必這樣惡劣吧！而最大危險便是雜物堆積，造成火災溫床，走廊梯間阻塞，隨時逃生無門，想安居樂業，竟然置身重重危機中，累人終累己，只會自食其果，望有關人士要自己好好檢討。

既然居民不自律，管理公司未能妥善處理，房屋署有責任監管，但顯然部門塞責，對於排山倒海的垃圾視而不見，署方稱屋邨辦事處在大廈各層貼通告提醒住戶勿亂棄置廢物，並聲稱派員加強巡查，督促清潔承辦商加快清理廢物，但實際收效成疑。該署稱職員如發現有住戶亂棄廢物，會按扣分制處理，甚至發出定額罰款通知書，可是根據屋邨辦事處紀錄，竟然是沒有收到相關投訴，有罰則，但沒有執法，即是掩耳盜鈴，明知房署是懶散的紙老虎，違規者又怎會怕呢？

垃圾沒有記認，丟出門外便難以追究，惟有加快頻密清理。這反映房屋署辦事後知後覺，沒有預先規劃及部署，類似的新樓入伙垃圾亂棄情況，相信早有先例，不難預計，若要防患未然，應該是安排職員在場監督，並在適當位置安裝閉路電視監控，一切有證有據，讓有關人等有所避忌，不敢肆無忌憚，在執法上更要十分果斷，務求殺一儆百，讓住戶不敢犯規。同時亦要保證清潔工作要到位，裝修高峰期垃圾量絕對不能低估，不可以單靠住戶自律，房署責無旁貸。

公屋問題千瘡百孔，除了垃圾處理，白田邨重建大廈排污系統亦出現莫名其妙的「斷層」，部分污水管未能接駁公眾排污系統，在街道上流出，有礙環境衞生，還有大大小小的糊塗帳，罄竹難書，不能盡錄。政府之前推出租置計劃，將大量公屋「賣斷」，顯然想把管理燙手山芋假手於人，寧願削減可供出租的公屋數目，讓公屋上樓期一再延長，又形成租置屋邨內管理及保養開支的紛爭。無論新舊屋邨，住戶都問題多多，這也是大部分香港人寫照，官僚無能，百姓又怎可能安居呢？