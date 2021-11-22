世界視線：抵制冬奧假議題　美英政府枉小人

中美領導人舉行視像會議後，兩國關係融冰了嗎？美國總統拜登近日表示，美國正考慮外交抵制明年舉行的北京冬季奧運會，令中美關係沒解凍之說又佔上風。中國辦盛事，美國來「贈興」，關係當然不佳。但大家也不要高看了外交抵制運動會這種不入流的做法，說白了，這就像在舞池外紅着眼睛叫「失禮」的書呆子一樣，沒本事進舞池，又要搶角色，不值得太認真。

觀察中美關係的變化，要看得更細緻一些。這次美國聲稱要外交抵制北京冬奧，聽上去似乎頗「威風」，而且一旦美國帶了頭，英國等小弟可能又要跟風，外交上似乎製造了一些噪音，但除此以外，外交抵制國際運動會實在只是一個假議題、假動作。

正如中國外交部發言人回應美國抵制時說的話，冬奧舞台的主角是各國運動員，把體育政治化，只會損害運動員利益。更重要的是，政客本就不是運動場的持份者，國際奧委會也一向主張遠離政治，運動員若在大賽上作政治宣示，更是要受罰的。白宮橫插一槓玩外交抵制，不是枉作小人是甚麼？

美國今次的抵制也實在低招，他們叫囂抵制冬奧，但拿出手的原因又避重就輕，只是擔憂新疆人權狀況。歐美國家炒作新疆問題已是今年初的事，若美國真要跟北京對着幹，應該說擔憂台灣前途，這樣的話，美國的外交抵制分量必更重，也能讓北京更不舒服。結果呢？美國沒有，也不敢。在美國，運動行業高度商業化，政界根本無法指揮運動員，更何況，美國不少運動員早已表明不會杯葛或抵制冬奧，有運動員更指北京防疫工作做得好，到中國參加冬奧很放心。

自從中美領導人舉行視像會議後，美國談台灣問題便明顯謹慎了，拜登語意不清，一句「台灣有獨立決定（島內防務）」也擔心失言，很快便由發言人澄清，言明此獨立與所謂「台獨」毫無關係。

由美國的小心翼翼可見，中美似乎不熱絡，但是也沒有再冰凍，小問題上擺姿態，大事卻不鬆懈。既然雙方都有意營造一個關係繼續改善的平台，美國還是少搞些小動作為好。