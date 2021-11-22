功夫茶：區會失權問題多　市民聖誕好難過

一個人行起衰運，自然頭頭碰着黑，中國人傳統會用「沖喜」去化解，希望通過辦喜事嚟沖走一身晦氣。本港近幾年嚟可謂衰事連連，先有黑暴，再有疫情；捱到家吓疫情稍歇，市民梗係想喺聖誕節「沖一沖喜」，淡化社會上嘅不安氛圍。之但係因為區議會喪失撥款權，唔單止民生服務大受影響，連聖誕燈飾都要等到元旦先有得睇，咩節日氣氛都冇晒，睇怕市民「沖喜」願望又要落空。

今屆區議會先前被泛民主派把持，政治掛帥凌駕民生，市民已經苦不堪言；港府出手撥亂反正，完成18區區議員宣誓，仲收番區議會嘅撥款權。不過港府做事總係鍾意做啲唔做啲，最為急切嘅「撥亂」完成咗，重返正途即刻冇晒影，自然衍生一大堆問題啦，地區活動同工程大受影響，即將來臨嘅聖誕同新年更首當其衝，甚至連長者服務嘅撥款都要等等先。有區議員形容，依家好似係「知道餐單冇權煮餸」，最終受害嘅咪又係全港市民，最驚係市民「肚餓」自然有脾氣，民怨又要飆升。

嗱！唔好以為冇聖誕燈飾「事小」，港人傳統重視過節，而且呢個聖誕唔係一年一度咁簡單，前年有修例風波，街頭火光強過燈光，上年又有新冠疫情，市民驚感染人人心慌慌；等足兩年，港人當然想開開心心、大玩特玩。另外，所謂「人靠衣裝，佛靠金裝」，要畀外人睇到香港現時繁榮安定，門面嘢點可以少？輸人唔輸陣，聖誕燈飾作為香港嘅「招牌」話冇就冇，畀啲西媒見到，又有文章可做。

再講，想「沖喜」嘅點止小市民。本港零售同服務業近年一潭死水，商戶梗係想趁聖誕大賺一筆。節日氣氛係帶動消費意欲嘅關鍵，顧客見到景靚氣氛好，使錢都自然疏爽啲。雖則話商戶可以自行包裝，但如果成條街都死氣沉沉，港人隨時連出街意欲都冇，港府派得再多消費券都振興唔到經濟啦。畢竟社會氛圍足以影響市民情緒，市民如果感到憂慮，各方面都會偏向保守；家吓整個香港仲未走出陰霾，利用節日氣氛去沖淡市民心中嘅不安，本身係最立竿見影嘅方法。

唉！市民難以歡度聖誕似乎已成定局，緊接而嚟嘅元旦同農曆新年可唔可以好好過，都仲要持觀望態度。更甚者，區議會失撥款權之後，連帶「社區參與計劃」同「地區小型工程計劃」都受拖累，長遠可能阻礙新市鎮發展。事實上，立法會通過削減區議會權力已有一段時日，民政總署仲研究緊新嘅審批撥款流程同準則；希望港府能緊記「撥亂反正」同「知錯能改」一樣，係分兩大部分，就好比治病，切除咗毒瘤都未稱得上健康，之後仲要好好調理身子，假如港府持續懸而不決，難保唔會有新嘅病菌乘虛而入囉。