中國最近提出，在打造全人類命運共同體之外，還要穩定戰略依託，打造周邊共同體。這不是歷史上慣用的遠交近攻，以鄰為壑，而是遠近俱交，且以近交為重。從中國出發，把和平發展擴及毗鄰國家，也是與「一帶一路」倡議的共商共建共享精神相同。中國近鄰最急於發展是窮國的老撾、緬甸，其中老撾的機會最大。

一是老撾雖窮，困鎖內陸，但自然資源豐厚。近年國家提出發展為「東南亞的電池」，全力推動水電建設，現時已有78個水電站建成發電，還有100個正規劃籌建。電力以出口為主，銷往泰國、越南，最近中國南方電網收購老撾電網，或可開啟輸電中國途徑，參與中國的西電東輸。

此外，當地礦產、林木資源和旅遊亦佔出口主力。老撾人均收入2,500美元，屬低收入國家，但2010年以來經濟擴張很快，平均年增長率6至7%。老撾近年發展的戰略是投資開發資源，推進工農生產。但本身財力薄弱，發展只能依靠借債和外資，因而發展雖快，負債增長亦大。近年因還息負擔，財政與外匯平衡承受很大壓力。此所以西方國家與媒體便宣傳老撾經濟沒法支撐，反對其借債發展。由於欠債半數來自中國，便有中國設債務陷阱之說。不過，正因如此，若中國對老撾債務延長還款期，壓力便減。待在建的項目完成投產，便可增加收益，本息歸還。中國更可助其一臂之力，讓其發行人民幣和港元債券，在中國內地及香港融資。

二是中老鐵路今年底開通，由老撾與泰國邊境直達昆明，接上中國鐵路網絡以至中歐中亞班列，老撾一下子便由內陸國變成跨境交通樞紐。老撾到昆明朝發夕至，不僅老撾可減低成本擴大出口與進口，且可連接周邊國家，作為它們通往中國、歐亞的中轉，對老撾與區域貿易有巨大促進作用。在貿易通道兩旁，加工工業和物流業都可乘勢崛起，中國、越南、泰國的大企業、中小企業和商販個體戶便多了擴展和創業機會。中老鐵路打進中南半島的中心內陸區，連接各國，推動四方的貿易運輸，改變的不只是老撾，而是整個中南半島的經濟與社會發展。但老撾作為中心，得益會最多。

中國的戰略是保證老撾的金融經濟穩定，以此促使當地的政治穩定，讓當地的投資項目和中老鐵路的效益發揮出來，帶來大發展的變局。