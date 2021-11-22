由於數年前特朗普政府發起了中美國運大戰，在台海、東海、南海，雙方大有軍事衝突之勢，美國支持「台獨」，有不惜武力介入之狀，於是中美要打仗的問題就特別引人注意，怎麼打、打到甚麼程度、誰勝誰負，更是眾說紛紜。

要說打仗，打集團軍規模、死傷數以萬計的大仗，中美已在「抗美援朝」時打過。撫今追昔，中美一旦打起來，這場仗可以作為中美軍事較量的「借鏡」、「參考」。於是，這一、兩年內地拍攝的《戰火熔爐》、《跨過鴨綠江》、《長津湖》等影視作品特別受歡迎，尤其是《長津湖》，票房節節上升，一直稱霸全球的美國大片瞠乎其後。最近，《長津湖》已在香港上演，也是大熱。

內地拍攝這3部影視作品，有兩大效果，一是宣揚了強烈的愛國主義，為祖國而戰，為反侵略而戰，中華兒女不畏任何艱難險阻、流血犧牲，視死如歸。

二是敵我力量極為懸殊，美軍不僅軍力比中國強大不知多少倍，而且驍勇善戰，經驗豐富，在世界大戰中堪稱王者，中國軍隊傷亡慘重，可知美國軍隊在戰場上可不是「紙老虎」，而是兇惡無比的真老虎。但中國軍隊敢打敢拚，機智勇敢，以弱勝強，打破了美軍不可戰勝的神話，打到它怕、它痛，讓它知道新中國是怎麼回事，知道共產黨領導的軍隊是怎麼回事，知道已經站起來的中國人民是怎麼回事，知道中國不好惹，惹着了就要付出慘重代價。

一直以來，在香港的各個方面鮮有愛國主義教育，鮮有在民族苦難中、戰爭歲月中的愛國主義的英雄教育、英烈教育。過去，香港票房最高的戰爭片、諜戰片一定是歐美大片，把美國大兵、007神化得英勇無比、正義無比。而不少香港年輕人「中毒」甚深，在暴亂中裝扮成「美國隊長」者有之，狂舞美國國旗者有之，狂呼「美軍登陸、解放香港」者有之，端的成何世界！