電影《梅艷芳》上映，勾起人們無盡的回憶和思念。作為香港樂壇一代天后，梅艷芳不僅留下許多膾炙人口的經典歌曲，而且留下許多令人津津樂道的傳奇故事，更重要的是她始終堅持自己是中國人，這才是其最大的人格魅力。有些黃絲刻意為梅艷芳貼上政治標籤，將她歸類為同路人，分明是對其人格的侮辱。

反修例黑暴爆發後，《蘋果日報》曾刊登一篇題為《如果梅艷芳仍在世》的文章，不懷好意地想像這位樂壇巨星到底會有甚麼政治取態。其實不必想像，梅艷芳生前在一個電視訪談節目中已清楚表明，自己身為中國人，當然想中國好，如果中國內部被搞亂，外國人更不會尊重中國人。我們中國人為甚麼要看外國人的臉色？外國人這麼沒禮貌對待中國人，就是因為覺得中國是一盤散沙，我們希望這一盤散沙能慢慢凝聚成一股力量，不斷向好的方面發展。

這就是梅艷芳的政治取態，始終以身為中國人為榮，熱愛香港，也熱愛國家。相對於那些不承認自己是中國人、一心想攬炒香港的黃絲，愈發彰顯其人格的偉大。無可否認，梅艷芳曾積極介入89年的政治風波，這是因為當時訊息混亂，謠言滿天飛，那個年代誰沒有一腔熱血？黃絲們據此認為梅艷芳是其政治同路人，顯然是以小人之心度君子之腹。

梅艷芳的年代，是香港樂壇乃至整個娛樂事業的黃金年代。世界上凡是有華人的地方，就有香港的歌曲和影視作品，正如北宋時代「凡有井水處，皆能歌柳詞」，香港每位知名歌手都有幾首人人傳唱的歌曲。可惜一切都已成為過去，隨着香港社會日益沉淪，娛樂事業也漸漸沒落，人們只剩一片唏噓，以及對梅艷芳這一代真正歌手的無盡回憶和思念。