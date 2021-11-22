漁護署「即捕即殺」野豬大行動激起極大爭議，署長死撐人道毀滅做法只針對現時約60個黑點，形容已作平衡，但被問及能否將禁餵區擴展至全港，從根本上解決問題，他則認為執法有難度。事實證明，漁護署官僚懶到出汁，執法嫌有難度，即捕即殺則相對簡單，結果釀成政治災難。

說是政治災難絕不誇張。網上充斥黃絲對港府的怨恨，甚至連藍絲都覺得失望，筆者節錄部分如下：「港府連野豬都容不下，億人聯署都無用，以現班子之氣度，你咬我隻狗（警員），我咪清你零囉」；較理智的則言：「愛護動物係社會核心價值，政府應該帶頭同教育市民。唔知乜嘢人提出整蠱林太，真係要問責，臨近選舉前有智慧的一定唔會去處理社會上受爭議的問題，而呢啲問題又產生社會上的怨氣」……但觀乎漁護署目前的態度，依然堅持擇惡固執，敢肯定這股怨氣只會不斷加深，長此以往，不是哀莫大於心死，移民他方；就是讓反政府力量有機可乘，添煩添亂，兩者對特區都絕非好事。

當然，總有些人支持即捕即殺，甚至叫反對者將野豬領養，又或者揶揄人不要再吃豬肉。其實這種鬥氣式言論甚無謂，只會令社會撕裂加深。很簡單，供人食用的豬都是飼養的食用豬，其「用途」早定。正如若有人劏貓殺狗再大而啖之，所有人必定反對；若因為野豬氾濫便要格殺勿論，一旦果子貍、松鼠等野生動物氾濫成災，是否又要一刀切殺之而後快？人之所以為人，是因為人有惻隱之心，亦是萬物之靈。其實，政府只要行多一步，採納《東方日報》的《貓狗善終園》藍圖，將野豬分開雌雄圈養，直到牠們老死，便能不用殺生而將問題解決，甚至還可劃定區域，讓善心市民餵飼，成為城中一景。