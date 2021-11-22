美國紐約市長白思豪日前宣布，時代廣場今年大除夕夜將招待民眾倒數迎接新一年，但僅限已完成接種新冠肺炎疫苗者參與。在這個迷信「疫苗萬能」、「未打針，不受你玩」的時代，耳熟能詳的聖誕歌恐怕也得改一改歌詞，因為從政者不在乎民眾有否快樂聖誕、新年，他們只着眼「We wish you are vaccinated」。

就在西人賣力吹奏「疫苗無限好」之際，完成接種人口百分比高達78%的南韓，日前錄得連續4日新增逾3,000宗個案，真教人情何以堪。反觀接種率逾88%的新加坡，近日新增確診個案從早前的日均3,000餘宗，回落至1,700多宗，當局日前還宣布放寬食肆堂食人數限制、恢復醫院和療養院探訪，但下月起卻禁止未接種新冠疫苗人士進入圖書館、社區中心等場所。奧地利日前亦宣布對國內約200萬名未打齊針人士實施禁足令，除部分群組人士獲豁免外，其餘人等只准在特定理由下才可離家。

值得留意的是，據Our World in Data的統計資料，直布羅陀自5月起完成接種率已高達99%，但11月中開始確診個案卻呈上升趨勢，如此事與願違的事實，想必又會被解讀成「是時候補針了」。那麼問題又來了，除非政治領袖們打針措施只求交差，好向國民展示自己有推出抗疫措施，否則，若真心抗疫，單是「已完成接種」的區分法已不足以應付「是時候補針」論調。於是乎便又得細分為限在若干時日內接種的人士，才獲准擁有某些行動自由。

撇開疫苗是否足以有效防範病毒不談，單是疫苗生產是否足以應付龐大所需已令人擔心。民眾出行權利變相由疫苗生產商話事。這是繼疫苗本應救人卻陸續出現若干副作用後，又一令人啼笑皆非之事。