美國紐約市長白思豪日前宣布,時代廣場今年大除夕夜將招待民眾倒數迎接新一年,但僅限已完成接種新冠肺炎疫苗者參與。在這個迷信「疫苗萬能」、「未打針,不受你玩」的時代,耳熟能詳的聖誕歌恐怕也得改一改歌詞,因為從政者不在乎民眾有否快樂聖誕、新年,他們只着眼「We wish you are vaccinated」。

就在西人賣力吹奏「疫苗無限好」之際,完成接種人口百分比高達78%的南韓,日前錄得連續4日新增逾3,000宗個案,真教人情何以堪。反觀接種率逾88%的新加坡,近日新增確診個案從早前的日均3,000餘宗,回落至1,700多宗,當局日前還宣布放寬食肆堂食人數限制、恢復醫院和療養院探訪,但下月起卻禁止未接種新冠疫苗人士進入圖書館、社區中心等場所。奧地利日前亦宣布對國內約200萬名未打齊針人士實施禁足令,除部分群組人士獲豁免外,其餘人等只准在特定理由下才可離家。

值得留意的是,據Our World in Data的統計資料,直布羅陀自5月起完成接種率已高達99%,但11月中開始確診個案卻呈上升趨勢,如此事與願違的事實,想必又會被解讀成「是時候補針了」。那麼問題又來了,除非政治領袖們打針措施只求交差,好向國民展示自己有推出抗疫措施,否則,若真心抗疫,單是「已完成接種」的區分法已不足以應付「是時候補針」論調。於是乎便又得細分為限在若干時日內接種的人士,才獲准擁有某些行動自由。

撇開疫苗是否足以有效防範病毒不談,單是疫苗生產是否足以應付龐大所需已令人擔心。民眾出行權利變相由疫苗生產商話事。這是繼疫苗本應救人卻陸續出現若干副作用後,又一令人啼笑皆非之事。