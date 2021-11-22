在緬甸政府治下，對羅興亞人實行種族滅絕政策，證據班班可考，諾貝爾和平獎得獎人昂山淑姬在任時如是，如今她已下台，情況更可能變本加厲。假設有全球性體育盛事，原定是在緬甸舉行，我想問，你認為西方國家會抵制嗎？答案是一定會吧。那我再問，列強要是出手，會止於外交抵制嗎？相信定然不止如是，各國非但會集體缺席，甚至會另覓地方作賽。

西方媒體不是說中國在新疆也實行所謂的「種族滅絕」政策嗎？但冬季奧運會快將在北京開幕，為甚麼各國不是聯袂杯葛，而只是作象徵式的外交抵制？西方元首充其量是不出席開幕禮，但說實話，北京未必在意，反正運動會仍是會搞得熱烘烘的。在這當下，西方健兒們不是正收拾行裝，摩拳擦掌，銳意要在北京的冰雪場上大展身手嗎？

列強之所以不全面抵制北京冬奧，理由再簡單不過，因為壓根兒就沒有確鑿證據，顯示中國實施過任何種族滅絕政策，洋人以此說事，只是故作姿態，嘗試搞些小動作而已。

近年西方反華、台灣反中國大陸，兩者表面上都是熱火朝天，實際上卻無以為繼，愈來愈流於嘴皮遊戲。正如日前本欄所說，早陣子每逢有解放軍戰機繞台島飛行，台軍飛機定必尾隨追蹤，試圖壓迫驅離，但時長日久，油量耗費甚巨，台軍逐漸吃不消，惟有向現實低頭。近月，如有陸方戰機靠近寶島，台方已修改戰略，轉而用嘴炮還擊，只在地面喊話，高叫：「我們是中華民國空軍，你已侵入我方領空，現在警告你，必須馬上離開，否則……」唉！否則甚麼的，說了也是白說。

我勸台軍嘛，這話可別再喊了，就連通訊機的電費也省下來，豈不是更好？