本港鼠患問題嚴重係人都知，食環署、衞生署相信冇理由唔知，只係投下以億元計去滅鼠，咁多年配合「清潔香港」運動，卻依然令香港成為「老鼠樂園」，捉隻老鼠要成4,000個大洋，都真係笑鬼死人！

呢，有讀者向本報投訴，指石硤尾一間餐廳喺晚上關門後有多隻老鼠出沒，場面驚人，擔心食肆衞生問題，或會損害食客健康。店舖經理回覆指食物均妥善存放箱櫃中，並且每日開店前消毒店舖；食環署則指已派員到食肆調查，期間冇發現鼠蹤，惟發現廚房不潔，遂向食肆負責人作出檢控。

食環署發現唔到鼠蹤，老朽一笑置之，皆因佢哋早前喺鼠患嚴重嘅街市作「深層次消毒滅鼠」，本報記者翌日去巡視，依然見到老鼠蹤迹，都唔知幾咁生猛！講真，香港食肆有鼠蹤好平常，老朽以前常去油麻地近廟街嘅一間食肆，呢間嘢因鑊氣夠、小炒正、海鮮平，一年到晚客似雲來；有次同朋友喺閣樓食飯，香噴噴嘅菜餚一碟碟上枱，而假天花竟然吱吱有聲，未知是否老鼠聞香也忍不住出來趁趁熱鬧，猶幸假天花沒有塌下，否則嚇餐飽，自此之後，老朽絕迹此人氣平民海鮮酒家了！

其實又好難怪啲酒家，皆因所處屬舊區，食肆林立，鼠患向來嚴重，要求食肆冇老鼠根本就係天方夜譚！講真，眼不見為淨，食客自己可以憑經驗、感覺，睇吓是否幫襯得過！之不過，食環署應該可以做多少少，譬如多點巡查有後巷嘅食肆，睇吓清洗食材是否靠近污水渠；多啲抽查市面上販賣嘅海產如生蠔有冇污染、是否有產地來源證；仲有街市啲千年滷水汁有冇「加料」，老朽曾喺石湖墟街市買過一包滷水豬雜，回來才發現有隻曱甴王附送，自此對滷水汁有了陰影，見到就想嘔！