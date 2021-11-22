香港回歸後歷屆立法會選舉的報道或分析，無論是來自政治學者、傳媒報道以至民間的用語，都是停留在用極簡單的兩分法來形容，即：民主派對建制派，或民主派對保皇黨，或民主派對親中陣營，或反對派對建制派，或泛民對親中。過去這些粗疏的、別有用心的、不公平政治標籤的政治兩分法，隨着第7屆立法會實施新選制，應與時俱進，送入歷史博物館了。

倘若還有政治學者、傳媒人、政界人士沒轉變腦袋，繼續停留用舊標準看新事物，那麼就必然無法解讀「中國方案」、「愛國者治港」的真民主了。

一個最基本的ABC認知，這次的參選者幾經艱難才取齊各界別選委的提名，又經候選人資格審查委員會「抽絲剝繭」審查後，才獲委員會鄭而重之宣布合格入閘。試問還可簡單地用舊眼光看候選人在政治上是甚麼派嗎？這次154份提名，只有一人因仍在政府兼職而不合資格，其他都符合愛國者的基本標準參選，豈可再粗疏地說甚麼派？

「清一色」的抹黑說無民主選舉已沒市場。然而，群雄逐鹿，沙塵滾滾，七國咁亂，凸顯6個新特點：特點一，所有功能界別都沒有自動當選，打破回歸以來教育界、鄉議局等「無票」世襲局面。特點二，打破既得利益集團在政治上的變相壟斷，候選人遍及各階層，首次有無政黨背景的普通打工仔參選。特點三，功能界別不再是傳統的專業團體代表或領袖欽點，界內不同階層的專業人士踴躍參選挑戰權威。特點四，初生之犢不畏虎，年輕候選人勇敢挑戰政壇元老。特點五，候選人的多元結構已令傳統形成的既得利益的經濟或政治集團，失去日後操縱立法會壟斷能力。特點六，愛國者要憑真本事競爭，打破拉幫結派山頭主義圍爐取暖。