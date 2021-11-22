近期風靡全球的南韓影集《魷魚遊戲》所講述的「賭命遊戲」，參與者尋生機，最終卻只落得在社會夾縫中求生存，襯映出基層弱勢的悵惘無奈，令人憂戚更引發深思。港府雖然一再加碼投放資源和完善政策，開展經濟、民生和扶貧方面的工作，但貧窮問題不僅未見改善，更有惡化之勢，「死結」該怎解？

財富的創造、集中與再分配，乃至與此緊密相連的社會公平公義，一直是各國政經社會發展中避不開的問題，但迄今仍未有完美有效的解決方案，成為國際衝突的主要火藥引。貧窮除指物質生活匱乏，還包括對生活尊嚴和對未來憧憬的不足。一旦民眾用上了生命能量，卻仍繼續挫折失敗，所萌生的絕望怨憤，隨時一發不可收拾，形成叛逆甚至反社會人格障礙，回首過去亂象，大家都應深有體會。

剛發表的《2020年香港貧窮情況報告》，作為全球富裕都會，卻竟有165.3萬個貧窮人口，貧窮率高達23.6%，亦即約4個港人中便有一人屬「貧窮」；至於18至29歲的青年組別，亦有14.3萬人及15.6%貧窮人口，皆創出歷史新高，但報告仍不忘美化，指恒常及非恒常現金項目合計令93.7萬人脫貧，貧窮率減幅達13.4個百分點。須指出，恒常化福利支援一成不變，非恒常化支援則多屬一次過，只能解燃眉之急，即使減貧率顯著，卻完全談不上是長效扶貧解困、共同富裕。

庫房長期「水浸」，要解決貧窮或貧富懸殊問題，關鍵不在經濟財力，而是政府或者主管官員的認知、決心、擔當，以及對前景的想像力和落實願景的能力。第一，香港一貫奉行市場主導理念，從反映貧富差距的堅尼系數長升不降，市場和資本無序的情況已非常明確。在「後經濟危機」和「後疫情」的轉折時刻，反思和糾正放任資本主義弊端，已成全球新共識。不過，香港除了「開倉」紓困，未見有全面改革經濟制度的打算，不改怎變？怎從制度上補足社會安全網、完善民生照顧、實現共同富裕、彌縫撕裂分化？就此，政府沒有再拖的理由。

第二，解決貧窮離不開物質資源的分配和再分配，現有的扶貧政策或倡議，集中涉及經濟援助和社會福利，借「外力」去緩解貧窮者的生存困難，而忽略培育內在的自助自救的脫貧心態和動力。政府應敢於想像和勇於追求，積極解決問題而不只是指指點點，並且引領社會落實「扶貧=扶智+扶志」的脫貧方程式。

第三，全面準確踐履「一國兩制」原則，抓緊國家發展的機遇和「紅利」，把握粵港澳大灣區融合發展的時機，為港青營造更多的「三業」機會和空間，為港青創造「向上流動」的階梯，並且借助財稅優惠和嘉許獎勵，激勵有能力人士支持和資助促進社會公平和進步有益的項目，鞏固社會繁榮基礎，消除社會不穩定因素。