正論：毒瘤霸屋霸資源　禍港禍民須了斷

世紀疫症不請自來，無法送走，可憐香港還要招呼另一個瘟神，就是肆虐多年的假難民，這些不速之客同樣是無孔不入、無惡不作，成為治安毒瘤，不但消耗公共資源，霸佔官地作行宮，連私人物業也不放過，每個香港人都隨時成為下一個受害者，徒嘆奈何！

又一個飽受假難民滋擾的苦主，向本報申訴。港島區多個舊樓單位的二房東，經香港國際社會服務社（ISS）介紹下，把單位租予在港聲請者，ISS會直接向她付租。但本年7月起ISS突停止繳交多個單位的租金，涉及租金累積達40萬元。二房東想收樓，但租客賴死不走，懶理多番驅趕及斷水斷電，更擅自爆鎖佔據單位及自行駁電，埋下火災危機。大業主要求收回單位及清場，否則不會發還單位按金，二房東成為夾心人，直斥ISS及社會福利署不負責任。

幾近全部的聲請者都是假難民，臭名遠播，神憎鬼厭，市民避之則吉，按道理二房東須慎選租客，但因為ISS及社署作為中間人及背後支援，使人有錯覺以為可以放心租予假難民，這才墮入陷阱。假難民在港白食白住，甚至還有津貼。社署將處理相關津貼的工作，外判給ISS，每名聲請者每月可獲住屋津貼及雜費共1,800元，準時「出糧」，理應交足租，偏偏ISS卻指二房東與大業主訂立的合約有問題，因此拒絕交租。

事件最終又要鬧上法庭，勞民傷財，更加浪費司法機構時間資源，而且打官司一拖再拖，不知何時可以收回單位了。ISS明知有人未遷出，聲稱盡力協助他們，然而口頭說得漂亮，做又另外一回事。而社署更「闊佬懶理」，雖然涉及大量公帑，然而把所有責任都推給ISS，指審批住屋援助申請時，須做一系列評估，若租約不合乎審核標準，就會停止發放相關租金，並以法律訴訟為擋箭牌，對事件懶得回應。

據社署資料，2020/21年度為假難民提供的人道援助，實際開支達5.35億元，還未計其他如法援及形形色色的行政費用，過去7個財政年度消耗60億元公帑，一分一毫都是市民血汗錢，這次事件相關業主及二房東都可能有份交稅養這些假難民，養狼狗咬自己，恩將仇報，世事荒謬莫過於此。

逾萬假難民滯留在港，是次事件只屬冰山一角，有議員對事件處理手法非常不滿，要求涉事的非政府組織及社署應介入協助解決。而歸根究柢，政府亦是始作俑者，本報及各界早已提出，應設禁閉式難民營，防止治安毒瘤進入社區擾及民生，若政府官員肯聽忠言，又怎會花錢去津貼假難民租屋，今次事件也不會發生，最重要是，治安問題也迎刃而解，可惜，有些官員總是擇「惡」固執，與民為敵，令假難民問題拖累全港。

長遠來說，要一勞永逸清除假難民毒瘤，特區政府須提請中央退出聯合國《禁止酷刑公約》，當年照單全收港英遺留的燙手山芋，回歸24年也不更正，難道要港人受害五十年不變？剷除禍根，一日也不應該等，再蹉跎歲月，鵲巢鳩佔，別怪大家紛紛移民捨棄香港了。