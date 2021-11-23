功夫茶：東方發功幫得手　房署補鑊唔敢抖

守護香江，點止港府；東方傳媒機構多年嚟一直堅持發揮「第四權」為民請命，運用真知灼見為港府出謀獻策，早已獲社會大眾肯定。就喺尋日，《東方日報》A1頭版踢爆石硤尾白田邨重建大樓「垃圾山」亂象之後，房屋署即刻「補鑊」派人清理，化解咗居民嘅煩惱。可惜港府次次都係「踢一踢先郁一郁」，唔識得吸取教訓、舉一反三，唔少長期積壓嘅問題，始終未徹底解決。由此可見，東方未來依然任重而道遠。

查實公營房屋入伙初期，居民忙於裝修布置新居，大量建築廢料同雜物堆滿大樓走廊造成火警隱患，呢種亂象對於房署嚟講，可能係見怪不怪，甚至認為「係咁㗎啦，好出奇呀」；所以白田邨第七、八期入伙後出現「垃圾山」，當局依然維持一般人手，令居民同清潔工叫苦連天。之但係呢種「唔覺得有問題」嘅態度先係最有問題，災難往往源於疏忽大意，經驗豐富也不代表可以麻木，「上次無事，今次都唔會有事」嘅觀念一旦先入為主，就會埋下災難嘅伏線。或者係「當局者迷」，好彩東方「心水清」，及時一語道破，先避免一場災難發生。

嗱！即使有東方幫手，房署都唔能夠將白田邨「垃圾山」視作個別例子，應該立即檢討起因。正如公屋聯會總幹事招國偉話齋，房署應吸取教訓，主動制訂有關措施，為日後陸續落成嘅新公營房屋單位做好防範。畢竟預防勝於治療，港府理應先知先覺，化被動為主動，唔係下下等東方出手揭發問題，先嚟慢慢「補鑊」。

之不過，「後知後覺」總比「不知不覺」來得好。東方揭發嘅社會弊病，又豈止白田邨「垃圾山」。例如東方一再報道嘅各區鼠患問題呢，食環署同房署仲係慢條斯理，結果18區街市晚晚「群鼠亂舞」，搞到市民被迫食老鼠「口水尾」。雖則話唔見老鼠咬人，但鼠患帶嚟禍害可以非常嚴重，尤其家吓全球疫情肆虐，港府口講防疫，偏偏連最基本嘅衞生都做唔好，假如內地專家團考察期間，見到有老鼠掂行掂過，都咪話唔尷尬囉。

「有東方，冇窮人」又點止貼3T準咁簡單！東方為咗本港未來長遠發展勞心勞力係有目共睹，多年嚟為港府貢獻一幅幅宏遠藍圖，屢獲專家學者讚揚，有口皆碑。奈何港府總喜歡「選擇性失聰」，聽啲唔聽啲，有時仲要一意孤行，激起民憤。「良藥苦口利於病，忠言逆耳利於行。」東方屢屢運用「第四權」，何嘗唔係「愛之深、責之切」；即使惹來有心人故意針對排斥，依然義無反顧。「珍惜香港，共建家園」乃港府口號，鞭策政府改善施政，東方視之為己身使命，不容廢官禍港。