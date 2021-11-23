世界視線：立陶宛打台灣牌　爭做歐洲爛頭蟀

歐洲小國立陶宛近日上了各國頭版新聞，知名度、經濟好處搜刮了不少，憑的只是允許台灣在當地設立「駐立陶宛台灣代表處」，一塊牌匾換來美國近6億美元好處，對人口僅280萬的波羅的海小國來說，這筆生意實在賺翻了。

立陶宛的「台灣代表處」，成為中國大陸首個邦交國設立類似辦事處，可謂嚴重挑釁中國大陸的主權，及北京與所有邦交國建交時簽署的公報要求。不旋踵，北京便把與立陶宛的外交關係由大使級降為代辦級。

中國大陸外交部對立陶宛的警告一點不留面子，斥責該國不顧陸方嚴正抗議和反覆交涉，公然在國際上製造「一中一台」，背棄兩國建交公報的政治承諾，而且在國際上製造了「惡劣先例」，是故北京直接出大招，按照外交部的分類，代辦級是最低級別的外交關係，下一步便是斷交。立陶宛與北京關係欠佳，早在今年8月，北京已召回駐立陶宛大使，這一次立陶宛與台灣勾結，圖製造違反「一個中國」的現實，北京當然不能忍，但是也不急。

1990年復國的立陶宛，因為有被前蘇聯佔領的經歷，對共產政權敵意極深，近年刻意靠攏台灣，企圖扮演歐盟的反共派，爭取歐盟反華政客的支持，該國憑着這個政策也得了不少好處。

立陶宛面積6萬多平方公里，養活280萬國人不難，只要做好歐洲生意已足夠，因此，立陶宛觸怒北京後，第一時間要求歐盟在該國與北京起衝突時，提供實質支持。同時，美國亦迅即與立陶宛簽署了價值6億美元的出口信貸協議。一個外交表演便成功邀寵了美國及歐洲反華勢力，值了。

不少人或許奇怪，立陶宛一邊叫嚷支持「一個中國」，一邊又挑釁北京的底線，到底打甚麼算盤呢？其實立陶宛今次也算是本小利大，這個小國距離中國太遠，做不了出入口生意，若能在歐洲打造堅定反共的形象，確能討好歐洲不少國家與政客，因此角色便入戲了。

從近日國際外交界的反應來看，立陶宛可說是贏家，被北京降級後，該國迅即成了各國大新聞的主角，真的賺到了。