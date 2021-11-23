產評：華調控鬆緊有度　經濟戰掌主動權

年近歲晚，又到了市場流動性緊張的季節。今年內地經濟景氣未如往年，皆因為時逾年的監管風潮尚未平息，且內房債務危機不斷發酵，對當局調控力度的收放掌握帶來考驗。可幸內地嚴守清零防疫政策，疫情基本受控，經濟大致上保持「實力強、底盤穩」的特質，縱使今年末季及明年首季增長料放緩，但財政和貨幣政策存在寬鬆空間，明顯掌握主動權，有效保持就業市場和物價基本穩定，投資者可對內地經濟的靭性和活力保持信心。在穩總量與優結構並舉下，長遠內地經濟將以成色十足示人，成為國際資金所向。

過去多年，內地房地產蓬勃發展，地方財政收入豐厚，居民坐享資產價格上升，消費市道興旺，造就多年的高增長，成為亞洲區內、乃至世界的增長龍頭。

去年初全球爆發新冠肺炎疫情，內地抗疫得法，經濟最先復甦，在歐美及東南亞疫情嚴峻之時，健全的供應鏈更對穩定世界經濟、物資運送安全，起着重要支持。

不過，疫情終歸要過去，意味各地非常規的刺激經濟措施早晚要退場，中國也是最先着手調控經濟，為疫後貨幣政策正常化作準備的主要經濟體。去年末季先針對科技企業壟斷行為展開監管，繼而到今年整改補教、醫藥等各行業。至於針對房地產方面，調控力度也逐步加強，包括嚴守「房住不炒」的底線，並為房企財政定出「三道紅線」的要求。由於金融機構對發放房貸趨審慎，「房住不炒」改變樓價只升不跌的預期，影響房地產銷售和房企資金回籠速度，故見下半年以來，房企違約風險急升，行業加快去槓桿。

房地產行業遇冷，影響到固定投資，也影響到財富效應，打擊消費意欲，這是不爭的事實，從剛過去的「雙11」購物節，消費者行為趨理性，可見一斑。不過，內地經濟並不存在「硬着陸」風險，皆因除了有積極的減稅降費等財稅政策支持之外，新經濟的起飛，新產業、新產品、新業態與新模式較快增長，為經濟注入新力量，正好填補傳統產業短期失速的空隙。

近月，當局已開始對房地產調控適度調節，並擬加大貨幣及財政政策寬鬆力度，以協助行業平穩過渡去槓桿，確保經濟平穩過年關，而明年首季的冬季奧運，將帶領內地經濟展現初春回暖，配合加大開放金融業，必能有效提升經濟發展的效率和韌性。

隨着內地經濟規模愈來愈大，經濟增速下降本是新常態，實不足過分憂慮。事實上，當全世界主要經濟體增速同步放緩，內地經濟能保持總體平穩態勢，本就不容易。對比起美國面對天量債務，覆水難收，眼見通脹呈失控狀態仍難有作為，顯然已喪失掌控經濟鬆緊力度的話語權，內地則敢於迎難而上，調控謀事在先，鬆緊有度，經濟結構得到改善，國際資金自有判斷。所謂「打鐵還須自身硬，狹路相逢勇者勝」，中國能拿出革新經濟的底氣和能耐，東升西降將又過一關！