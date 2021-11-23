翻看近期國際疫情的發展，當可看到世界今後形勢的演變。以染病率為指標，全球重災區已從美國轉移至歐洲。美國還是重災，14.5%人口染病，病死率高企在人口的0.2%，但基本穩定在這個水平，沒進一步惡化。相反，東歐的捷克、斯洛文尼亞染病率近20%；波羅的海三國在13至17%之間；英國（14.3%）、荷蘭（14.0%）、 比利時（13.5%）、盧森堡（16.3%）情況仍在惡化。歐洲以外，巴林（15.5%）、以色列（14.3%）、馬爾代夫（16.7%）亦是疫情重災區，但並未如歐洲那樣廣泛蔓延整個區域。

染病率超過10%的國家集中於歐洲，其次是南美。歐洲諸國包括法國、奧地利、匈牙利、愛爾蘭、斯洛伐克、瑞士、瑞典、西班牙、葡萄牙、北馬其頓等，反而意大利只是8%。中南美洲則以巴西為首，包括阿根廷、烏拉圭、巴拿馬、哥斯達黎加。亞洲僅有蒙古與亞美尼亞。

全球而言，中國表現最佳，百萬人口中只有6.8人染病，仍然近乎清零的低風險。即使外輸威脅加重，中國的防治手段還是全球最佳，且有助經濟復原，沒有像歐美與疫共存，結果疫情惡化，經濟還不能復原，變成雙失。世界衞生組織稱，歐洲疫情惡化下，至明年3月會有50萬人病死，相對美國累積兩年病死近80萬人，將會與美國等同。由此而生的社會經濟損失會多大呢？亞洲區日、韓防疫緊張，可實質染病率只有1%左右，其餘東南亞都不超過3%。即使伊朗，缺乏外界支援，經濟陷於制裁造成的困難，還只是7%。

由於歐洲疫情轉壞，政府加強防疫，結果極右政治勢力掀起反抗的暴動，從荷蘭、奧地利、法國、德國、波蘭、克羅地亞蔓延，顯示出歐洲疫情一如美國，敗在制度文化，更敗在政治的極右傾向。從美國到歐洲至南美反映出西方文化難以應付疫病，反倒帶來政治對立，社會撕裂，窮人弱勢更受打擊。這樣的文化、制度是沒法克服疫情，疫病多會延續，疫苗與治疫新藥面對病毒快速變種、社區感染、抗拒防疫者的蠻橫無理。

看來不但2022年不會抑止疫情，與疫並存更會變成疫病纏身，引發社會積存的矛盾，歐美未來的發展便絕不樂觀。相反，中國與亞洲治疫成功，社會經濟政治可維持可觀增長，並在歐美不能脫困時，在國際上發揮更大的作用和競爭力。東風開始壓倒西風，國際大局變了！