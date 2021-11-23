香港律師會日前舉辦「法律周30周年」開幕禮，特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊等出席，他們一方面「王婆賣瓜」，為香港司法大唱讚歌，一方面「嚴厲譴責」輿論對香港司法的批評。

林鄭致詞時說，香港法治情況備受認同，但留意到近日有組織對香港法治情況進行問卷調查，以預設問題收集意見，難免較為主觀。終院首席法官則以教師爺口脗說，如果市民對法治沒有信心，有可能用法律以外的不適當甚至不合法的方式處理與他人或政府之間的糾紛，損害法治。這位首席法官還說，司法獨立是法治的重要一環，《基本法》訂明香港法院獨立審判，不受任何干涉，故此任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違反法治精神，應受到嚴厲譴責云云。

行政長官的話，首席法官的話，若放在一個抽象的語境裏，教科書式的宣講、「基本原理」式的宣講，當然「沒錯」。然而，這也根本不能解決問題，不能解決香港司法存在的問題，不能解決被輿情詬病多時的問題，不能解決中央在平息黑暴後總結香港這些年亂象不止、司法領域明顯存在對某些人、某些勢力充當保護傘的問題。

然而，正是這些問題令人們強烈質疑香港的「司法獨立」執行得怎樣，質疑是不是有人打着「司法獨立」的旗號和利用手中的權力，按照自己的意志，擺弄法律辦案，且不允許人們質疑和批評，還要給人扣上「干預司法獨立」的帽子，「嚴厲譴責」！「司法獨立」遂膨脹成「司法獨大」！

這些年的反中亂港活動愈演愈烈，人們眼睛再瞎也看到了香港司法保護傘的存在，看清了司法領域的制度問題和人事問題，強烈批評且呼籲改革，這些確乎對法官及司法人員形成壓力。然而這絕非「不當」壓力，更不是甚麼違反法治精神，而是正當壓力、正義壓力，是糾正錯誤、維護法治的壓力，難道有人還要頑抗、倒打一耙嗎？