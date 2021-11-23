誰也不能否認，中國人確實曾有不少劣根性。從魯迅列舉的卑怯、詐偽、瞞騙、趨炎附勢，到柏楊筆下的髒、亂、吵、窩裏鬥等等，都是事實。但魯迅和柏楊並非故意揭中國人瘡疤，更不是刻意醜化中國人，而是恨鐵不成鋼，是愛之深責之切，希望喚醒同胞們，拋棄劣根性。

這正是當年柏楊出版《醜陋的中國人》的初衷。雖然這本書引起不少非議，但柏楊喚起中華民族自我反省的良好初衷是毋庸置疑的。遺憾的是，台灣有些人竟利用此書來貶損甚至妖魔化中國人，為「去中國化」和台獨製造口實。柏楊的遺孀張香華不願為台獨遞刀子，因此多次拒絕將此書摘文選入台灣中學教材，更決定與出版社合約到期後永遠不再發行此書。

作為一位中國人，張女士的舉動令人擊節讚賞，這也正是柏楊生前的願望：「當大陸文明進步了，就要廢除這本書的發行。」反觀那些企圖利用柏楊遺著來貶損中國人的台獨分子，不僅其心可議，而且其心可誅。他們身上流着中國人的血，偏偏不承認自己是中國人；他們使用的語言文字全部來自中國，偏偏要搞「去中國化」。試問還有比這醜陋的事嗎？

有位台灣教授曾經質疑，如果去掉中國的語言、文字、人名、地名、書籍、媒體、文學、歷史、風俗、習慣，台灣還剩下甚麼？答案是甚麼都沒有，只剩下醜陋。當大陸文明正不斷進步、逐漸拋棄劣根性，台灣社會卻仍停留在柏楊出版《醜陋的中國人》的年代，甚至比那個年代更反智，難道不是莫大諷刺。張香華直言，台灣的衞福部部長陳時中「完完全全就是那種最醜陋的中國人」。其實在台灣，比陳時中更醜陋的人多的是，他們的醜陋，在於他們不知道自己的醜陋。