被本報踢爆無牌經營18年的美孚九華徑燒烤場終於暫時偃旗息鼓，上周五遭警方及食環署聯合掃蕩，17位場地負責人及職員涉欺詐等罪被捕，82名食客被票控違禁聚令，700多名食客涉嫌觸犯禁聚令被發警告，長期遭受噪音和環境滋擾的村民無不叫好。然而一個無牌燒烤場竟可經營近廿載而一直無政府部門檢控，每晚勁賺14萬元之餘，甚至獲資訊科技總監辦公室發出「安心出行」二維碼，兼且前財爺鬍鬚曾都曾經光顧，若說當中沒有「貓膩」，恐怕不會有人相信。

事後資科辦推說九華徑燒烤場的負責人在申請「安心出行」場所二維碼時，曾遞交商業登記證的檔案作為證明，故不虞有詐照批。這固然反映政府官僚做事敷衍塞責，但同樣反映無牌燒烤場膽大包天。有指涉事土地乃原居民祖堂地，但不表示地政總署可以懶懶閒不作為。該署聲稱，燒烤場搭建帳篷屬違契構築物，因業權人未能在限期前清拆，故2013年已將之「釘契」。問題是，你有你釘契，我有我續違規，對其做生意毫無影響，根本就是虛應故事。情況同本報日前揭發香港槍會遺下大量重金屬射擊垃圾，屢勸不改，地政總署又是釘契了事，惟涉事土地乃官地，自己釘自己契，不知有甚麼意義。

至於食環署、環保署、消防處等同樣長期懶政不作為，以致九華徑村民有冤無路訴。事實上，這些涉及原居民的鄉村，土地亂象多不勝數，例如本報踢爆西貢相思灣村村霸霸佔官地，開闢碼頭違規經營水上活動店，地政總署也是置之不理，直到本報報道激起群情洶湧才裝模作樣豎立警告牌，但未幾違規活動死灰復燃，地政總署根本話之你。一而再、再而三，有人推測當中涉及官商鄉黑勾結，雖不中亦不遠。